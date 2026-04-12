PSG - Kvaratskhelia : L'histoire de vol dénoncée par une star de l'UFC sur les réseaux

Axel Cornic

Recruté en janvier 2025 pour un total de 80M€, Khvicha Kvaratskhelia est rapidement devenu indispensable au Paris Saint-Germain et les derniers matchs l’ont une nouvelle fois montré. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas ses buts mais plutôt une mésaventure assez inattendue qui fait parler sur les réseaux sociaux.

Normalement, on dit que le mercato de janvier n’est pas vraiment le meilleur moment pour recruter. Les panic buy et les flops sont très nombreux, mais le PSG a finalement brisé la malédiction en 2025, en bouclant peut-être l’un des plus jolis coups de son histoire récente. Le transfert de Khvicha Kvaratskhelia a en effet totalement changé le visage de l’équipe parisienne, qui a réussi à remporter la première Ligue des Champions de son histoire.

PSG : La «bêtise» avouée par Kylian Mbappé des années plus tard https://t.co/jPn1b5rKk9 — le10sport (@le10sport) April 12, 2026

Kvaratskhelia a offert ses crampons à Makhachev Comme la plupart des stars du PSG, l’international géorgien n’a pas affiché son meilleur niveau depuis le début de la saison et a été largement critiqué. Pourtant, lors de chaque match couperet il a su répondre présent et cela a été le cas en huitième ainsi qu’au cours du quart de finale aller de Ligue des Champions contre Liverpool (2-0). Et en marge de cette rencontre, il a pu retrouver certains de ses amis qui ont fait le voyage pour le voir, comme Islam Makhachev, ancien champion du monde des poids légers ainsi que des poids mi-lourds de l’UFC.