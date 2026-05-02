PSG - Kvaratskhelia : Il y a du Lionel Messi et du Cristiano Ronaldo chez lui !

Une fois de plus, face au Bayern Munich, Khvicha Kvaratskhelia a répondu présent lors d’une soirée de Ligue des Champions. Auteur d’un doublé, le Géorgien a contribué à la victoire du club de la capitale (5-4) dans cette demi-finale aller. La performance de Kvaratskhelia a fait forte impression. A tel point que certains ont vu du Lionel Messi ou encore du Cristiano Ronaldo chez lui.
Si on a souvent reproché à Khvicha Kvaratskhelia de choisir ses matchs cette saison, une chose est sûre : en Ligue des Champions, le Géorgien ne déçoit jamais. Après Chelsea et Liverpool, c’est le Bayern Munich qui a été la victime de l’attaquant du PSG. Mardi soir, au Parc des Princes, pour la demi-finale aller de Ligue des Champions, Kvaratskhelia a encore une fois réalisé une performance XXL, étant l’auteur d’un doublé face au club bavarois. Décisif, le Parisien a été un danger constant, les défenseurs adverses n’ayant pas réussi à trouver la solution pour le stopper.
« Ça me rappelle Ribéry, ou même Messi et Cristiano… »
A l’occasion d’un entretien accordé à So Foot, Didier Domi a réagi à la performance de Khvicha Kvaratskhelia face au Bayern Munich. C’est alors que l’ancien joueur du PSG a notamment confié : « Ça, c’est du pur talent. Quand il joue à ce niveau-là, quelle tactique d’entraîneur va pouvoir le stopper en un contre un ? Ça me rappelle Ribéry, ou même Messi et Cristiano quand ils ont débuté sur l’aile. Même Ronaldinho à l’entraînement avec nous au PSG. Ces mecs-là, ils peuvent rater sept fois, mais ils vont revenir encore et encore. Ils ont du courage, et c’est ça leur force ».
« La solution c’est de faire une prise à deux »
« Kvara a décidé d’ouvrir la porte. Tu vois Kimmich galoper, faire un sprint pour ne pas laisser Kvara en un contre un, parce qu’il sait qu’il y a 80 % de chance qu’il y ait but. La solution – j’en reviens à ce que Kimmich a fait –, c’est de faire une prise à deux. Sur ce match, il y avait tellement de un-contre-un que c’était impossible. Le match était tellement éprouvant physiquement pour les milieux que les transitions faisaient du mal », a-t-il ensuite ajouté à propos de Khvicha Kvaratskhelia.