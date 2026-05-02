PSG - Kvaratskhelia : Il y a du Lionel Messi et du Cristiano Ronaldo chez lui !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une fois de plus, face au Bayern Munich, Khvicha Kvaratskhelia a répondu présent lors d’une soirée de Ligue des Champions. Auteur d’un doublé, le Géorgien a contribué à la victoire du club de la capitale (5-4) dans cette demi-finale aller. La performance de Kvaratskhelia a fait forte impression. A tel point que certains ont vu du Lionel Messi ou encore du Cristiano Ronaldo chez lui.

Si on a souvent reproché à Khvicha Kvaratskhelia de choisir ses matchs cette saison, une chose est sûre : en Ligue des Champions, le Géorgien ne déçoit jamais. Après Chelsea et Liverpool, c’est le Bayern Munich qui a été la victime de l’attaquant du PSG. Mardi soir, au Parc des Princes, pour la demi-finale aller de Ligue des Champions, Kvaratskhelia a encore une fois réalisé une performance XXL, étant l’auteur d’un doublé face au club bavarois. Décisif, le Parisien a été un danger constant, les défenseurs adverses n’ayant pas réussi à trouver la solution pour le stopper.

« Ça me rappelle Ribéry, ou même Messi et Cristiano… » A l’occasion d’un entretien accordé à So Foot, Didier Domi a réagi à la performance de Khvicha Kvaratskhelia face au Bayern Munich. C’est alors que l’ancien joueur du PSG a notamment confié : « Ça, c’est du pur talent. Quand il joue à ce niveau-là, quelle tactique d’entraîneur va pouvoir le stopper en un contre un ? Ça me rappelle Ribéry, ou même Messi et Cristiano quand ils ont débuté sur l’aile. Même Ronaldinho à l’entraînement avec nous au PSG. Ces mecs-là, ils peuvent rater sept fois, mais ils vont revenir encore et encore. Ils ont du courage, et c’est ça leur force ».