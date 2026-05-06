PSG - «Il se démerde» : La réponse cash de Samir Nasri sur ce choix de Luis Enrique face au Bayern Munich

Ce mercredi soir, le PSG dispute sa demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. A quelques heures du coup d’envoi, de nombreuses interrogations existent sur la composition de Luis Enrique étant donné l’absence d’Achraf Hakimi. Quid du positionnement de Warren Zaïre-Emery ? Samir Nasri a pris position sur ce sujet chaud avant ce Bayern Munich-PSG.
Avec quelle équipe se présentera le PSG ce mercredi soir face au Bayern Munich ? Pour affronter le club bavarois, Luis Enrique doit faire sans Achraf Hakimi, blessé. Il va donc falloir remplacer le Marocain et Warren Zaïre-Emery semble être la meilleure solution pour faire face à Luis Diaz. La question est alors de savoir qui accompagnera alors Vitinha et Joao Neves au milieu de terrain avec ce repositionnement du Français. Faut-il notamment faire confiance à Fabian Ruiz ?
« J’aurais rajouté un défenseur de plus »
Sur le plateau du Canal Champions Club, Samir Nasri a commenté cette possibilité que Warren Zaïre-Emery remplace Achraf Hakimi comme arrière droit. « Pour moi ça va affecter au niveau offensif l’équipe du PSG, mais ils vont gagner sur le plan défensif », a alors répondu l’ancien de l’OM dans un premier temps. Nasri a ensuite expliqué qu’il ferait lui autrement à la place de Luis Enrique, confiant : « Fabian Ruiz au milieu ? Moi, j’aurais fait quelque chose de différent. J’aurais rajouté un défenseur de plus. Je ne change pas de système, je laisse Zaïre-Emery au milieu pour avoir ma stabilité au milieu. On a vu au match aller quand Fabian Ruiz est rentré au milieu de terrain, il manquait de rythme. Je mets qui alors comme latéral droit ? Ah, Luis Enrique se démerde, il met Marquinhos, Zabarnyi… Ce que je veux dire je rajoute un défenseur, Zabarnyi, Marquinhos sur le côté droit. De toute façon c’est ce qu’il a fait au match aller en défendant sur Luis Diaz. Le milieu de terrain, j’éviterais d’y toucher ».
« Peu importe où on me met, je serai prêt »
Quel sera donc le poste de Warren Zaïre-Emery face au Bayern Munich ? La question a justement été posée au principal intéressé ce mardi en conférence de presse. C’est alors que le joueur du PSG a fait savoir : « On est tous prêt pour ce match, rien ne change de d'habitude. On saura demain à la causerie qui jouera où. On est tous prêts pour jouer à différents postes. On a cette faculté à toujours changer de position. Je peux me retrouver latéral droit, comme excentré ou numéro 9. Peu importe où on me met, je serai prêt ».