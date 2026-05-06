PSG - «Il se démerde» : La réponse cash de Samir Nasri sur ce choix de Luis Enrique face au Bayern Munich

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mercredi soir, le PSG dispute sa demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. A quelques heures du coup d’envoi, de nombreuses interrogations existent sur la composition de Luis Enrique étant donné l’absence d’Achraf Hakimi. Quid du positionnement de Warren Zaïre-Emery ? Samir Nasri a pris position sur ce sujet chaud avant ce Bayern Munich-PSG.

Avec quelle équipe se présentera le PSG ce mercredi soir face au Bayern Munich ? Pour affronter le club bavarois, Luis Enrique doit faire sans Achraf Hakimi, blessé. Il va donc falloir remplacer le Marocain et Warren Zaïre-Emery semble être la meilleure solution pour faire face à Luis Diaz. La question est alors de savoir qui accompagnera alors Vitinha et Joao Neves au milieu de terrain avec ce repositionnement du Français. Faut-il notamment faire confiance à Fabian Ruiz ?

« J’aurais rajouté un défenseur de plus » Sur le plateau du Canal Champions Club, Samir Nasri a commenté cette possibilité que Warren Zaïre-Emery remplace Achraf Hakimi comme arrière droit. « Pour moi ça va affecter au niveau offensif l’équipe du PSG, mais ils vont gagner sur le plan défensif », a alors répondu l’ancien de l’OM dans un premier temps. Nasri a ensuite expliqué qu’il ferait lui autrement à la place de Luis Enrique, confiant : « Fabian Ruiz au milieu ? Moi, j’aurais fait quelque chose de différent. J’aurais rajouté un défenseur de plus. Je ne change pas de système, je laisse Zaïre-Emery au milieu pour avoir ma stabilité au milieu. On a vu au match aller quand Fabian Ruiz est rentré au milieu de terrain, il manquait de rythme. Je mets qui alors comme latéral droit ? Ah, Luis Enrique se démerde, il met Marquinhos, Zabarnyi… Ce que je veux dire je rajoute un défenseur, Zabarnyi, Marquinhos sur le côté droit. De toute façon c’est ce qu’il a fait au match aller en défendant sur Luis Diaz. Le milieu de terrain, j’éviterais d’y toucher ».