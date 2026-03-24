PSG : «Il allait me mettre les larmes», le moment émouvant avec Ousmane Dembélé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur d’une deuxième partie de saison dernière exceptionnelle, Ousmane Dembélé a été récompensé en étant sacré au mois de septembre le sixième Ballon d’Or français de l’histoire. Un moment riche en émotions pour l’attaquant du PSG, mais également pour l’un de ses anciens coéquipiers avec lequel il a été formé.

Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998), Karim Benzema (2022) et désormais Ousmane Dembélé. Sacré Ballon d’Or 2025 au mois de septembre dernier, l’attaquant du PSG est ainsi devenu le sixième joueur français de l’histoire à remporter cette distinction. Un moment sur lequel est revenu un de ses anciens coéquipiers.

Mercato - PSG : Un attaquant rêve d'un transfert, la solution miracle a été trouvée ? https://t.co/YZmplw10A8 — le10sport (@le10sport) March 24, 2026

« Il a mis ses qualités au service du collectif en cette année 2025 pour aller chercher ce Ballon d’Or » « Je suis vraiment content qu’Ousmane ait gagné le Ballon d’Or parce qu’il dégage vraiment tout ce que j’aime dans le foot. C’est un passionné. Il aime le foot, il adore ça, il ne parle que de ça. C’est vraiment ça que j’apprécie », a confié Denis-Will Poha, formé au Stade Rennais avec Ousmane Dembélé, dans un entretien accordé à Top Mercato.