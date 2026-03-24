PSG : «Il allait me mettre les larmes», le moment émouvant avec Ousmane Dembélé

Auteur d’une deuxième partie de saison dernière exceptionnelle, Ousmane Dembélé a été récompensé en étant sacré au mois de septembre le sixième Ballon d’Or français de l’histoire. Un moment riche en émotions pour l’attaquant du PSG, mais également pour l’un de ses anciens coéquipiers avec lequel il a été formé.
Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998), Karim Benzema (2022) et désormais Ousmane Dembélé. Sacré Ballon d’Or 2025 au mois de septembre dernier, l’attaquant du PSG est ainsi devenu le sixième joueur français de l’histoire à remporter cette distinction. Un moment sur lequel est revenu un de ses anciens coéquipiers.
« Il a mis ses qualités au service du collectif en cette année 2025 pour aller chercher ce Ballon d’Or »
« Je suis vraiment content qu’Ousmane ait gagné le Ballon d’Or parce qu’il dégage vraiment tout ce que j’aime dans le foot. C’est un passionné. Il aime le foot, il adore ça, il ne parle que de ça. C’est vraiment ça que j’apprécie », a confié Denis-Will Poha, formé au Stade Rennais avec Ousmane Dembélé, dans un entretien accordé à Top Mercato.
« Il allait me mettre les larmes »
« Il a mis ses qualités au service du collectif en cette année 2025 pour aller chercher ce Ballon d’Or. En jouant collectif, il a été le super héros de la saison du Paris SG. Il a été tourné sans cesse vers l’efficacité de son équipe. C’est pour ça que son Ballon d’Or est vraiment beau. Il adore le foot, c’est abusé, il ne regarde que le foot à la télé, il est sur Football Manager, c’est un vrai passionné. J’aime trop, il me fait vibrer », a ajouté Denis-Will Poha, ému quand il a vu Ousmane Dembélé soulever son Ballon d’Or. « Il allait me mettre les larmes. Il a été beaucoup critiqué. Il a forcément dû commettre des erreurs. Mais, à un moment donné, la pression qu’il avait de la part des médias était disproportionnée. »