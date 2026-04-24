PSG - Fabian Ruiz : Luis Enrique va prendre une grosse décision !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Victime d’une grosse entorse au genou en janvier dernier, Fabian Ruiz fait peu à peu son retour à la compétition avec le PSG. Entré en jeu lors des deux dernières rencontres du club parisien, le milieu de terrain espagnol pourrait enfin être titulaire ce samedi face à Angers, même si Luis Enrique doit encore trancher.

Un retour qui va faire du bien au PSG. Absent depuis le mois de janvier en raison d’une grosse entorse au genou, Fabian Ruiz a effectué son retour à la compétition la semaine dernière. Entré en jeu dimanche dernier face à l’OL, le numéro 8 parisien n’a pas tardé à se distinguer avec une passe décisive pour Khvicha Kvaratskhelia à la clé malgré la défaite de la formation de Luis Enrique.

Le retour de Fabián Ruiz fait du bien.



On a vu pendant son absence que le PSG perdait un peu de danger dans ce rôle de milieu capable de se projeter et de tenter sa chance de loin comme aux abords de la surface.



Il n’était pas loin de marquer pour son retour. pic.twitter.com/oCeHhKouSK — JL. (@JuL2675) April 22, 2026

Fabian Ruiz titulaire face à Angers ? Ce mercredi face au FC Nantes, Fabian Ruiz a pu disputer une trentaine de minutes avec le PSG. Auteur d’une bonne entrée, l’Espagnol a envoyé un bon signal au staff médical parisien ainsi qu’à Luis Enrique. D’ailleurs, à en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, le milieu de terrain espagnol devrait être titulaire ce samedi soir sur la pelouse du SCO d’Angers (19h). De quoi retrouver du rythme avant les deux chocs à venir face au Bayern Munich en Ligue des Champions pour le joueur de 30 ans.