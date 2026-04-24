PSG - Fabian Ruiz : Luis Enrique va prendre une grosse décision !

Victime d’une grosse entorse au genou en janvier dernier, Fabian Ruiz fait peu à peu son retour à la compétition avec le PSG. Entré en jeu lors des deux dernières rencontres du club parisien, le milieu de terrain espagnol pourrait enfin être titulaire ce samedi face à Angers, même si Luis Enrique doit encore trancher.
Un retour qui va faire du bien au PSG. Absent depuis le mois de janvier en raison d’une grosse entorse au genou, Fabian Ruiz a effectué son retour à la compétition la semaine dernière. Entré en jeu dimanche dernier face à l’OL, le numéro 8 parisien n’a pas tardé à se distinguer avec une passe décisive pour Khvicha Kvaratskhelia à la clé malgré la défaite de la formation de Luis Enrique.
Fabian Ruiz titulaire face à Angers ?
Ce mercredi face au FC Nantes, Fabian Ruiz a pu disputer une trentaine de minutes avec le PSG. Auteur d’une bonne entrée, l’Espagnol a envoyé un bon signal au staff médical parisien ainsi qu’à Luis Enrique. D’ailleurs, à en croire les dernières indiscrétions de l’Equipe, le milieu de terrain espagnol devrait être titulaire ce samedi soir sur la pelouse du SCO d’Angers (19h). De quoi retrouver du rythme avant les deux chocs à venir face au Bayern Munich en Ligue des Champions pour le joueur de 30 ans.
« C'est un vrai plaisir d'avoir Fabian Ruiz de retour »
Interrogé à son sujet ce vendredi en conférence de presse, Luis Enrique s’est réjouit du retour de Fabian Ruiz. « Tous les joueurs qu'on a au milieu, on peut faire la combinaison qu'on veut et ce sera magnifique. Ils ont joué ensemble beaucoup de fois, Zaïre-Emery peut jouer latéral. En tant qu'entraîneur, c'est un vrai plaisir d'avoir Fabian Ruiz de retour. (Il cite tous les joueurs du milieu) Ils ont la qualité de jouer dans notre équipe. Des retours de blessure, ce sont de bonnes nouvelles ».