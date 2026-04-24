«Un vrai plaisir» : Luis Enrique jubile après ce retour au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de cette saison 2025-2026, Luis Enrique a parfois été contraint de composer avec plusieurs blessés au sein de l’effectif du PSG. Récemment, c’est l’Espagnol Fabian Ruiz qui a repris la compétition avec Paris. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach parisien a évoqué sa joie concernant le retour du numéro 8.

Les prochaines semaines seront décisives pour le PSG. Entre la quête d’un nouveau titre de champion de France et sa double confrontation face au Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions, Luis Enrique et son staff vont avoir du pain sur la planche. Heureusement pour le coach parisien, ce dernier devrait pouvoir compter sur la totalité de son groupe lors de ce choc européen.

Quel plaisir de revoir Fabián Ruiz à ce moment là de la saison. pic.twitter.com/7CP6RaqgBt — JL. (@JuL2675) April 22, 2026

« C'est un vrai plaisir d'avoir Fabian Ruiz de retour » Absents face au FC Nantes ce mercredi soir, Vitinha (blessure au talon) et Nuno Mendes (cuisse) devraient être de retour sur le terrain pour la réception du Bayern Munich mardi soir. Surtout, le PSG et Luis Enrique peuvent désormais compter sur la présence de Fabian Ruiz dans l’équipe. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur parisien s’est dit ravi du retour du métronome espagnol. « Tous les joueurs qu'on a au milieu, on peut faire la combinaison qu'on veut et ce sera magnifique. Ils ont joué ensemble beaucoup de fois, Zaïre-Emery peut jouer latéral. En tant qu'entraîneur, c'est un vrai plaisir d'avoir Fabian Ruiz de retour. (Il cite tous les joueurs du milieu) Ils ont la qualité de jouer dans notre équipe. Des retours de blessure, ce sont de bonnes nouvelles », a ainsi confié Luis Enrique.