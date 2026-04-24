Dembélé - Kvaratskhelia : Les deux «joueurs différents» du PSG qui impressionnent Luis Enrique !

Présent en conférence de presse avant le déplacement du PSG à Angers samedi, Luis Enrique a notamment évoqué la grande forme de Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. L'entraîneur espagnol n'a pas manque d'encenser ses deux attaquants qu'il présente comme des «joueurs différents»
Depuis quelques semaines, le PSG monte en puissance, notamment sous l'impulsion de son secteur offensif, qui reprend le rythme de la saison dernière. Ousmane Dembélé est redevenu le leader technique de l'équipe, mais également le leader défensif par son pressing, tandis que Khvicha Kvaratskhelia enchaîne les prestations de très haut niveau, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des champions. De quoi impressionner Luis Enrique.
Luis Enrique s'enflamme pour Dembélé et Kvaratskhelia
« C’est une question plus facile pour Ousmane, mais je pense que pour nous il est très important. C’est le Ballon d’Or, un joueur différent, un leader défensif et offensif. Je pense que l’on a très bien géré cette saison spéciale. On a très bien géré les problèmes d’Ousmane. On est en train de voir la meilleure version d’Ousmane Dembélé », confie-t-il devant les médias, avant de s'enflammer aussi pour Khvicha Kvaratskhelia encore auteur d'un doublé contre Nantes : « Il est un joueur différent, quand on l’a signé on savait déjà sa qualité. Pas seulement technique ou physique, mais la personne. C’est un guerrier, il transfert des choses très positives. C’est un vrai plaisir pour un entraîneur ».
«C’est le Ballon d’Or, un joueur différent»
Luis Enrique a également évoqué le retour de Fabian Ruiz qui vient notamment concurrencer Warren Zaïre-Emery : « Tous les joueurs que l’on a dans le milieu, on peut faire la combinaison que nous voulons et elle serait magnifique. Ils jouent souvent ensemble, surtout que Warren peut aussi jouer en latéral. C’est un vrai plaisir d’avoir Fabian de retour, mais aussi tous les autres joueurs qui peuvent jouer dans notre équipe. C’est important d’avoir des retours ».