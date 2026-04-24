Dembélé - Kvaratskhelia : Les deux «joueurs différents» du PSG qui impressionnent Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse avant le déplacement du PSG à Angers samedi, Luis Enrique a notamment évoqué la grande forme de Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. L'entraîneur espagnol n'a pas manque d'encenser ses deux attaquants qu'il présente comme des «joueurs différents»

Depuis quelques semaines, le PSG monte en puissance, notamment sous l'impulsion de son secteur offensif, qui reprend le rythme de la saison dernière. Ousmane Dembélé est redevenu le leader technique de l'équipe, mais également le leader défensif par son pressing, tandis que Khvicha Kvaratskhelia enchaîne les prestations de très haut niveau, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des champions. De quoi impressionner Luis Enrique.

🚨 Luis Enrique 🇪🇸 : « 𝗢𝗡 𝗩𝗢𝗜𝗧 𝗘𝗡𝗖𝗢𝗥𝗘 𝗟𝗔 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥𝗘 𝗩𝗘𝗥𝗦𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗠𝗕𝗘́𝗟𝗘́ 🇫🇷. ❤️💙



Pour nous, il est très important, c'est le Ballon d'or, un leader dans le travail offensif et défensif.



On a très bien géré cette saison, avec Ousmane et ses… pic.twitter.com/FdQZV1jgqL — Actu Foot (@ActuFoot_) April 24, 2026

Luis Enrique s'enflamme pour Dembélé et Kvaratskhelia « C’est une question plus facile pour Ousmane, mais je pense que pour nous il est très important. C’est le Ballon d’Or, un joueur différent, un leader défensif et offensif. Je pense que l’on a très bien géré cette saison spéciale. On a très bien géré les problèmes d’Ousmane. On est en train de voir la meilleure version d’Ousmane Dembélé », confie-t-il devant les médias, avant de s'enflammer aussi pour Khvicha Kvaratskhelia encore auteur d'un doublé contre Nantes : « Il est un joueur différent, quand on l’a signé on savait déjà sa qualité. Pas seulement technique ou physique, mais la personne. C’est un guerrier, il transfert des choses très positives. C’est un vrai plaisir pour un entraîneur ».