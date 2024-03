PSG : Dilemme pour Luis Enrique, il a tranché

Amadou Diawara

Alors que Bradley Barcola est actuellement blessé, Luis Enrique va devoir choisir entre Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Selon Vahid Halilhodzic, ancien technicien du PSG, l'Espagnol ferait mieux de titulariser le crack de 22 ans à la pointe de son attaque.

Lors du dernier rassemblement de l'équipe de France U23, Bradley Barcola s'est blessé. Malheureusement pour Luis Enrique, il ne pourra pas compter sur son numéro 29 pour les prochains matchs. Alors que les chances de voir Bradley Barcola (21 ans) disputer le quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone sont minces, le coach du PSG doit trancher entre Randal Kolo Muani (25 ans) et Gonçalo Ramos (22 ans). D'après Vahid Halilhodzic, interrogé par Culture PSG , le Portugais part avec une avance sur le Français pour évoluer en tant qu'avant-centre.

«Ramos apporterait plus de garanties»

« Avec le possible forfait de Barcola, Kolo Muani et Ramos pourraient se disputer une place en attaque lors du tant attendu PSG-Barça. Qui voyez-vous débuter ? Même si je le connais moins, peut-être que Ramos apporterait plus de garanties comme avant-centre, car c'est un poste qu'il maîtrise parfaitement. Alors que Randal pourrait trouver des espaces sur les côtés pour faire mal à Barcelone sur les récupérations hautes et les transitions rapides. Donc tout dépendra de l'animation offensive que voudra mettre en place Luis Enrique » , a estimé Vahid Halilhodzic, ancien coach du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«C'est un poste qu'il maîtrise parfaitement»