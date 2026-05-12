PSG : «C’était super bien trouvé», la dernière «innovation» de Luis Enrique est validée !

Pierrick Levallet

Contre le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des champions, Luis Enrique a tenté un coup avec le PSG. Le coach espagnol a en effet demandé à Matvey Safonov de dégager chaque ballon qu’il avait directement en touche du côté de Michael Olise. Et Pierre Ménès n’a pas manqué de saluer l’idée du technicien de 56 ans.

Luis Enrique a surpris son monde avec le PSG lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. Le technicien espagnol a en effet demandé à Matvey Safonov de dégager chaque ballon qu’il avait directement en touche du côté de Michael Olise. Habituellement, le coach de 56 ans préfère voir son gardien relancer proprement, mais pas cette fois. Et Pierre Ménès n’a pas manqué de saluer ce coup tenté par l’entraîneur parisien avec le portier russe.

«J’ai trouvé ça hyper intéressant et pertinent» « La tactique de Safonov ? Pendant le match, au bout du troisième dégagement qui est parti en touche, je me suis dit que ce n’était pas possible que ce soit un hasard et que c’était forcément volontaire. La tactique était d’isoler Olise sur un côté et le priver de son pouvoir d’accélération et d’organisation. C’était super bien trouvé. C’est une vraie innovation tactique et j’ai trouvé ça hyper intéressant et pertinent » a confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.