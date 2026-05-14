PSG - «Ça ne l’intéresse pas» : L’analyse surprenante de Daniel Riolo sur Khvicha Kvaratskhelia !

Buteur ce mercredi soir à Lens avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia s’est de nouveau montré décisif avec Paris. En très grande forme, l’attaquant géorgien a permis aux Parisiens de prendre les devants. Pourtant, et comme l’a analysé Daniel Riolo, le numéro 7 parisien n’a jamais donné l’impression d’être très concerné par les rencontres de championnat depuis son arrivée.
Arrivé au PSG en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia a développé une certaine réputation à Paris. Considéré comme un joueur de très grands rendez-vous, le Géorgien révèle souvent son plein potentiel en Ligue des Champions. En revanche, en championnat, le numéro 7 du PSG a parfois fait preuve de nonchalance. Décisif ce mercredi soir face au RC Lens, Kvaratskhelia a ainsi contredit cette théorie de manque d’implication en Ligue 1, même si de son côté, Daniel Riolo estime que le Géorgien n’est pas vraiment intéressé par ce genre de match.
« Kvaratskhelia c'est quand même hallucinant »
« L'ensemble du match, alors contre un PSG au rabais évidemment parce que c’était une équipe profondément modifiée, Lens aussi qui a laissé des joueurs très importants sur le banc, mais les deux équipes ont fait jeu égal. Le score ne dit pas forcément le rapport de force qu'on a vu sur le terrain. Alors après, que le PSG ait dans les pieds de certains joueurs cette classe internationale qui va leur permettre sur une récupération de faire une bonne ouverture. Et un attaquant qui avait été mauvais jusque-là, parce que la Ligue 1 pour le coup ça ne l'intéressait pas du tout, Kvaratskhelia c'est quand même hallucinant », a ainsi confié dans un premier temps Daniel Riolo au micro de l’After Foot sur RMC.
« Les premières minutes avant qu'il ne marque le but contre Lens, il n’est jamais passé »
« Même les dribbles ne passent pas. En Ligue des champions, il passe contre tout le monde, mais franchement ça devient un gag. Les premières minutes avant qu'il ne marque le but contre Lens, il n’est jamais passé. À un moment, je me suis dit ‘il est titulaire ?’. J'avais oublié qu’il était là. Mais il ne peut plus y avoir de critiques contre lui. Tu es champion en Ligue 1 et en Ligue des champions, tu vas en finale. Et en Ligue des champions, qui est la chose qui importe le plus aux Parisiens, il est exemplaire et c'est le meilleur. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il est tout le temps fort. Et même quand il est mauvais pendant 28 minutes, il finit par marquer », conclut le célèbre éditorialiste.