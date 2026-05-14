PSG - «Ça ne l’intéresse pas» : L’analyse surprenante de Daniel Riolo sur Khvicha Kvaratskhelia !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Buteur ce mercredi soir à Lens avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia s’est de nouveau montré décisif avec Paris. En très grande forme, l’attaquant géorgien a permis aux Parisiens de prendre les devants. Pourtant, et comme l’a analysé Daniel Riolo, le numéro 7 parisien n’a jamais donné l’impression d’être très concerné par les rencontres de championnat depuis son arrivée.

Arrivé au PSG en janvier 2025, Khvicha Kvaratskhelia a développé une certaine réputation à Paris. Considéré comme un joueur de très grands rendez-vous, le Géorgien révèle souvent son plein potentiel en Ligue des Champions. En revanche, en championnat, le numéro 7 du PSG a parfois fait preuve de nonchalance. Décisif ce mercredi soir face au RC Lens, Kvaratskhelia a ainsi contredit cette théorie de manque d’implication en Ligue 1, même si de son côté, Daniel Riolo estime que le Géorgien n’est pas vraiment intéressé par ce genre de match.

« Kvaratskhelia c'est quand même hallucinant » « L'ensemble du match, alors contre un PSG au rabais évidemment parce que c’était une équipe profondément modifiée, Lens aussi qui a laissé des joueurs très importants sur le banc, mais les deux équipes ont fait jeu égal. Le score ne dit pas forcément le rapport de force qu'on a vu sur le terrain. Alors après, que le PSG ait dans les pieds de certains joueurs cette classe internationale qui va leur permettre sur une récupération de faire une bonne ouverture. Et un attaquant qui avait été mauvais jusque-là, parce que la Ligue 1 pour le coup ça ne l'intéressait pas du tout, Kvaratskhelia c'est quand même hallucinant », a ainsi confié dans un premier temps Daniel Riolo au micro de l’After Foot sur RMC.