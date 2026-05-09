PSG - Bradley Barcola ou Désiré Doué : La décision qui va tout changer pour Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant réussi à ramener le PSG en finale de Ligue des Champions pour la deuxième année d’affilée, Luis Enrique entre un peu plus dans la légende du club parisien. Mais alors qu’au cours des prochaines semaines, le coach espagnol va devoir procéder à un choix cornélien entre Désiré Doué et Bradley Barcola, certaines sources internes à Paris estiment que l’entraîneur de 56 ans pourrait recevoir quelques critiques. Explications.

Le 30 mai prochain, le PSG aura l’occasion de remporter une deuxième Ligue des Champions consécutive face à Arsenal. Si Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé seront assurément de la partie, qui de Désiré Doué ou de Bradley Barcola sera choisi par Luis Enrique afin de démarrer la rencontre ? Ces dernières semaines, le numéro 14 semble avoir pris le dessus sur le numéro 29, qui ronge son frein. Alors que le coach espagnol n’a jamais été aussi populaire, une source interne au PSG estime que trancher entre les deux jeunes Français pourrait lui valoir son lot de critiques.

« Tout le monde aura le droit de le critiquer » « Si Luis Enrique décide de mettre Doué plutôt que lui et qu'on perd, tout le monde aura le droit de le critiquer. C'est le football, c'est normal. Mais ce sont des bons problèmes pour un entraîneur, non ? », a ainsi indiqué cette source du PSG auprès de l’Equipe. Alors que Bradley Barcola est très convoité sur le mercato, son statut de remplaçant de luxe pourrait être préjudiciable pour le PSG. En interne, on comprend la frustration que peut ressentir l’ancien de l’OL.