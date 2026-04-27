PSG - Bradley Barcola : Les explications de Daniel Riolo sur la comparaison avec Bambi

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté en 2023 par le PSG, Bradley Barcola avait connu des premiers mois compliqués. A tel point que le désormais international français s’était retrouvé dans le viseur de Daniel Riolo. Ce dernier avait alors fait une comparaison qui a longtemps fait parler avec… Bambi. Alors que ça avait été mal pris par Barcola et son entourage, la figure de l’After Foot est revenu sur cette histoire.

En novembre 2023, le PSG faisait match nul (1-1) face à Newcastle en Ligue des Champions. C’est suite à cette rencontre que Daniel Riolo s’en était vivement pris à Bradley Barcola. Ayant multiplié les ratés face aux Magpies, l’attaquant parisien avait alors agacé le journaliste de RMC, qui n’avait pas mâché ses mots. Riolo avait alors tout simplement dit que Barcola n’était pas encore fait pour ce niveau-là, allant jusqu’à le comparer… à Bambi. Un parallèle qu’il a ensuite souvent réutilisé pour se moquer de joueur du PSG, avant de finalement arrêter car le principal intéressé l’avait mal pris.

«La réincarnation d’Andrea Pirlo» dénichée par Luis Enrique avec le PSG ? https://t.co/hYlLGxkbRu — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Bambi à la base ce n’est pas une insulte » Invité de Offense sur Youtube, Daniel Riolo a été interrogé sur cette affaire Bradley Barcola et la comparaison avec Bambi. C’est alors qu’il a expliqué dans un premier temps : « On le découvrait au plus haut niveau. Qu’à la fin d’un match j’utilise une image qui est cette de dire que c’est un jeune joueur, qui doit encore apprendre, Bambi à la base ce n’est pas une insulte. C’est un personnage qui ne tient pas vraiment debout qui doit apprendre. Après, c’est vrai je n’ai pas dit que ça, j’ai dit qu’il n’était pas prêt qu’il aille en Youth League. Est-ce que c’est si violent de dire ça quand il a raté plein d’occasions ? Ok je veux bien entendre qu’on peut le dire autrement ».