PSG - Bradley Barcola : Les explications de Daniel Riolo sur la comparaison avec Bambi

Recruté en 2023 par le PSG, Bradley Barcola avait connu des premiers mois compliqués. A tel point que le désormais international français s’était retrouvé dans le viseur de Daniel Riolo. Ce dernier avait alors fait une comparaison qui a longtemps fait parler avec… Bambi. Alors que ça avait été mal pris par Barcola et son entourage, la figure de l’After Foot est revenu sur cette histoire.
En novembre 2023, le PSG faisait match nul (1-1) face à Newcastle en Ligue des Champions. C’est suite à cette rencontre que Daniel Riolo s’en était vivement pris à Bradley Barcola. Ayant multiplié les ratés face aux Magpies, l’attaquant parisien avait alors agacé le journaliste de RMC, qui n’avait pas mâché ses mots. Riolo avait alors tout simplement dit que Barcola n’était pas encore fait pour ce niveau-là, allant jusqu’à le comparer… à Bambi. Un parallèle qu’il a ensuite souvent réutilisé pour se moquer de joueur du PSG, avant de finalement arrêter car le principal intéressé l’avait mal pris.
« Bambi à la base ce n’est pas une insulte »
Invité de Offense sur Youtube, Daniel Riolo a été interrogé sur cette affaire Bradley Barcola et la comparaison avec Bambi. C’est alors qu’il a expliqué dans un premier temps : « On le découvrait au plus haut niveau. Qu’à la fin d’un match j’utilise une image qui est cette de dire que c’est un jeune joueur, qui doit encore apprendre, Bambi à la base ce n’est pas une insulte. C’est un personnage qui ne tient pas vraiment debout qui doit apprendre. Après, c’est vrai je n’ai pas dit que ça, j’ai dit qu’il n’était pas prêt qu’il aille en Youth League. Est-ce que c’est si violent de dire ça quand il a raté plein d’occasions ? Ok je veux bien entendre qu’on peut le dire autrement ».
« Tu sais l’entourage ne le vit pas bien »
Ayant finalement arrêter d’utiliser cette comparaison à propos du joueur du PSG, Daniel Riolo a ensuite ajouté : « La caisse de résonance qui est donnée à ça, ça va faire qu’il peut mal le vivre. Après, Fabrice Hawkins est venu et m’a dit : « Tu sais l’entourage ne le vit pas bien ». Moi j’avais beaucoup rigolé de ça sur les réseaux. J’avais arrêté de l’appeler de Bambi. Et qu’est-ce qu’il s’est passé ensuite ? Il a progressé. Et je l’ai dit ».