PSG : Barcola se fait calmer en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très critique à l’encontre de Bradley Barcola depuis déjà plusieurs mois, Daniel Riolo en a remis une couche sur l’attaquant du PSG lundi soir. En direct sur RMC Sport, le chroniqueur a préféré temporiser sur tout l’engouement actuel autour de l’état de forme de Barcola, qu’il ne considère pas encore comme un pur crack.

Recruté par le PSG pour 50M€ l’été dernier, Bradley Barcola (21 ans) traverse actuellement une période très convaincante sur le plan sportif. Le jeune attaquant, désormais considéré comme un titulaire à part entière du onze-type de Luis Enrique, reste sur deux performances XXL avec le PSG contre Barcelone et l’OL. Mais Daniel Riolo n’est toujours pas bluffé par Barcola et le fait savoir…

Le PSG lâche 170M€, Luis Enrique annonce un grand coup https://t.co/vkTaSpIXzp pic.twitter.com/ZB20YhS1uD — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

« Fin de l’histoire, ce n’est pas un crack »

En direct au micro de l’After Foot sur RMC Sport lundi soir, Riolo s’est lâché sur le jeune attaquant du PSG : « Barcola ? Je n’aime pas m’emballer. Je n’ai jamais comparé Ben Arfa à Messi, j’ai lutté contre ceux qui disaient que Serge Aurier était le meilleur arrière droit d’Europe, que Yann M’Vila serait un grand joueur de Ligue des champions, je n’ai jamais fait partie de ceux qui ont appelé Imbula « Fenomeno », de ceux qui ne se sont pas mis à genoux devant Verratti et qui ont compris la supercherie que ça deviendrait, pareil pour Neymar. Fin de l’histoire, ce n’est pas un crack à mes yeux », lâche sèchement l’éditorialiste, avant d’annoncer les jeunes attaquants qui l’impressionnent beaucoup plus que Barcola.

« Des joueurs comme ça, il y en a plein »