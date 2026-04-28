PSG - Barcola ou Doué : Gros désaccord dans l'After Foot !

Ce mardi soir, le PSG reçoit le Bayern Munich au Parc des Princes. Alors que Luis Enrique dispose de plusieurs options, notamment sur le front offensif, Walid Acherchour et Daniel Riolo ne sont pas d’accord sur le onze de départ, surtout concernant Bradley Barcola et Désiré Doué au coup d’envoi.
Le PSG va devoir proposer un gros match face au Bayern Munich ce soir. Luis Enrique a affirmé que tous ses joueurs étaient prêts. Et si le onze parisien semble déjà connu à l’avance, le doute subsiste entre Désiré Doué ou Bradley Barcola. Présents au micro de l’After Foot, Walid Acherchour et Daniel Riolo ne sont pas tombés d’accord.
« Je mets tous les jours Désiré Doué »
« Barcola à droite contre le Bayern ? Je mets tous les jours Désiré Doué qui fait plus de choses et qui a montré sur les gros matchs qu'il était au-dessus. Pour moi, ce sont les matchs où il faut mettre les gars qui savent faire le plus de choses possibles et tu te dis qu'ils vont retrouver leur potentiel sur les gros matchs. Dans ce genre de matchs, je veux mettre les joueurs à leur place et dans la position qu'ils affectionnent tout particulièrement, c'est ça qui est important. Barcola est mieux à gauche qu'à droite. La logique Doué - Dembélé - Kvara si tous les trois sont physiquement au top, pour moi ça ne se discute pas puisque c'est la compo idéale. Je ne bricole pas avec des changements de position sur un match comme ça », a ainsi confié Daniel Riolo, qui privilégie le numéro 14.
« Je ferais démarrer Barcola sur la variété de profils »
« Je ferais démarrer Barcola sur la variété de profils parce qu'on a bien vu contre le Real Madrid que le Bayern en transition pouvait être en grande difficulté. Que sans le ballon, il peut faire des appels à vide qui peuvent servir au milieu de terrain. Je me rappelle d'un match en Coupe du monde des clubs l'année dernière où Barcola avait été aussi très bon face au Bayern. C'était une équipe semblable à ce qu'on voit du Bayern aujourd'hui, je comprendrais que Luis Enrique le fasse démarrer », juge quant à lui Walid Acherchour.