PSG - Barcola ou Doué : Gros désaccord dans l'After Foot !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG reçoit le Bayern Munich au Parc des Princes. Alors que Luis Enrique dispose de plusieurs options, notamment sur le front offensif, Walid Acherchour et Daniel Riolo ne sont pas d’accord sur le onze de départ, surtout concernant Bradley Barcola et Désiré Doué au coup d’envoi.

Le PSG va devoir proposer un gros match face au Bayern Munich ce soir. Luis Enrique a affirmé que tous ses joueurs étaient prêts. Et si le onze parisien semble déjà connu à l’avance, le doute subsiste entre Désiré Doué ou Bradley Barcola. Présents au micro de l’After Foot, Walid Acherchour et Daniel Riolo ne sont pas tombés d’accord.

Bradley Barcola - 2025/26 so far pic.twitter.com/mWO5LtkSSC — Klaus (@UTDKlaus) April 10, 2026

« Je mets tous les jours Désiré Doué » « Barcola à droite contre le Bayern ? Je mets tous les jours Désiré Doué qui fait plus de choses et qui a montré sur les gros matchs qu'il était au-dessus. Pour moi, ce sont les matchs où il faut mettre les gars qui savent faire le plus de choses possibles et tu te dis qu'ils vont retrouver leur potentiel sur les gros matchs. Dans ce genre de matchs, je veux mettre les joueurs à leur place et dans la position qu'ils affectionnent tout particulièrement, c'est ça qui est important. Barcola est mieux à gauche qu'à droite. La logique Doué - Dembélé - Kvara si tous les trois sont physiquement au top, pour moi ça ne se discute pas puisque c'est la compo idéale. Je ne bricole pas avec des changements de position sur un match comme ça », a ainsi confié Daniel Riolo, qui privilégie le numéro 14.