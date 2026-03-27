PSG : Al-Khelaïfi appelle un homme politique, un grand projet officiellement relancé ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Président du PSG depuis quinze ans déjà, Nasser Al-Khelaïfi possède toujours de très grandes ambitions pour le club de la capitale. Récemment, le dirigeant qatari du club parisien a passé un coup de fil à un homme politique qu’il devrait rencontrer prochainement. De quoi relancer un gros projet laissé en suspens ? Possible.

Le PSG ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Vainqueur de la Ligue des Champions en mai 2025, le club de la capitale, par l’intermédiaire de son président Nasser Al-Khelaïfi, souhaite s’imposer en tant que club référence en Europe et dans le monde. Cela passe notamment par les infrastructures. Après avoir inauguré le Campus PSG à Poissy en 2023, le dirigeant qatari souhaite depuis un long moment racheter le Parc des Princes.

ℹ️🚨 Emmanuel Grégoire dans une interview au Parisien-Aujourd’hui en France :



« Le président du PSG (Nasser Al-Khelaïfi) m’a appelé dès lundi matin et j’étais très heureux de cet appel »



Une « remise de décoration à l’ensemble de l’équipe pour la victoire en Champions League »… pic.twitter.com/CaziR8EmYg — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) March 27, 2026

Emmanuel Grégoire va devoir gérer le dossier du Parc des Princes Dimanche dernier, Emmanuel Grégoire, ancien adjoint d’Anne Hidalgo, est devenu le nouveau maire de Paris. En décembre, le maire PS évoquait ce dossier du Parc des Princes. « Je connais le dossier par cœur et, à titre personnel, je suis favorable à la vente pour une simple raison : si c’est la condition pour que le PSG reste, il faut en tirer les conséquences… Mon idée, je la crois originale et séduisante pour le club. Elle consiste à vendre le stade et à mettre en place un projet de partenariat comme à Roland-Garros ou au Parc des expositions », confiait-il.