Pire que Bradley Barcola : Il annonce une blessure qui serait encore plus grave pour le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sur un tacle très appuyé de Joao Pedro, Bradley Barcola s'est blessé à la cheville et devrait manquer un mois de compétition. Un gros coup dur pour le PSG, mais cela aurait pu être encore bien pire selon un ancien joueur du club.

La double confrontation contre Chelsea a laissé des traces. En effet, touché à la cheville sur un tacle de Joao Pedro, Bradley Barcola avait quitté la pelouse lors du match retour. Buteur lors des deux matches, l'ailier du PSG a été « victime d’une entorse ligamentaire sévère de la cheville droite lors du match contre Chelsea », révèle le communiqué médical du club parisien qui précise également que « Bradley Barcola sera indisponible ces prochaines semaines ». Un sacré coup dur pour le PSG, mais également pour l'équipe de France.

«Pour moi, le pire, ce serait que Kvaratskhelia se blesse» Cependant, Jérôme Alonzo a tenu à relativiser la situation, assure qu'une blessure aurait pu être bien plus grave, à savoir celle de Khvicha Kvaratskhelia. « Pour moi, le pire, ce serait que Khvicha Kvaratskhelia se blesse. C'est un joueur encore d'un autre niveau que Bradley Barcola, par rapport à son vécu. Quand il rentre, il fait peur aux autres, il défend sur 80 mètres, il est décisif », a confié l'ancien gardien du but du PSG sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.