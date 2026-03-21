Pire que Bradley Barcola : Il annonce une blessure qui serait encore plus grave pour le PSG !

Sur un tacle très appuyé de Joao Pedro, Bradley Barcola s'est blessé à la cheville et devrait manquer un mois de compétition. Un gros coup dur pour le PSG, mais cela aurait pu être encore bien pire selon un ancien joueur du club.
La double confrontation contre Chelsea a laissé des traces. En effet, touché à la cheville sur un tacle de Joao Pedro, Bradley Barcola avait quitté la pelouse lors du match retour. Buteur lors des deux matches, l'ailier du PSG a été « victime d’une entorse ligamentaire sévère de la cheville droite lors du match contre Chelsea », révèle le communiqué médical du club parisien qui précise également que « Bradley Barcola sera indisponible ces prochaines semaines ». Un sacré coup dur pour le PSG, mais également pour l'équipe de France.
«Pour moi, le pire, ce serait que Kvaratskhelia se blesse»
Cependant, Jérôme Alonzo a tenu à relativiser la situation, assure qu'une blessure aurait pu être bien plus grave, à savoir celle de Khvicha Kvaratskhelia. « Pour moi, le pire, ce serait que Khvicha Kvaratskhelia se blesse. C'est un joueur encore d'un autre niveau que Bradley Barcola, par rapport à son vécu. Quand il rentre, il fait peur aux autres, il défend sur 80 mètres, il est décisif », a confié l'ancien gardien du but du PSG sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.
«C'est un joueur encore d'un autre niveau que Barcola»
Il faut dire qu'après une première partie de saison délicate, Khvicha Kvaratskhelia semble avoir retrouvé son meilleur niveau comme en témoigne la double confrontation contre Chelsea. Entré en jeu à l'aller au Parc des Princes, le Géorgien a inscrit un doublé et délivré une passe décision. Une situation qui lui a permis d'être titulaire pour le match retour et d'inscrire le premier but. C'est la raison pour laquelle Jérôme Alonzo estime que sa blessure serait une catastrophe pour le PSG. Mais pour le moment, tout va bien pour l'ancien joueur de Naples.