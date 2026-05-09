Ousmane Dembélé en pleurs, voilà le club qu’il voulait absolument rejoindre bien avant le PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ballon d'Or 2025 après une saison extraordinaire, Ousmane Dembélé est entré dans une nouvelle dimension en menant le PSG vers sa première victoire en Ligue des champions. L'attaquant français a connu un parcours exceptionnel depuis qu'il a rejoint le centre de formation du Stade Rennais. Mais à l'époque, il militait pour rejoindre un autre club...

Véritable héros du PSG l'année dernière, Ousmane Dembélé continue d'étoffer son palmarès. A 28 ans, l'attaquant français pourrait aller encore plus loin avec une autre finale de Ligue des champions qui se profile. Son parcours est impressionnant mais il aurait pu être différent puisque lorsqu'il était adolescent, il voulait rejoindre un autre club de Ligue 1 à la place de Rennes.

Dembélé en pleurs, il ne voulait pas aller à Rennes Originaire d'Evreux, Ousmane Dembélé a vu sa carrière prendre un autre tournant assez rapidement puisqu'il a rejoint le Stade Rennais en 2010 à seulement 13 ans. Et ce un peu contre sa volonté puisqu'il se voyait plutôt rejoindre... Le Havre ! En effet, Franck Sale, recruteur du HAC à l'époque se souvient pour le livre “Et Ousmane Ballon d’Or” de France Football : « Le petit a fait tous les tournois avec moi. Je l'emmenais dans ma voiture et il a même dormi chez moi. Quand je quittais l’appartement familial d’Evreux, il descendait en pleurant pour que je remonte convaincre ses parents de l'envoyer au HAC. Mais il nous était impossible de s'aligner sur la proposition financière de Rennes. »