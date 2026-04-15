Mohamed Salah face à un joueur du PSG : La scène qui a frappé un journaliste

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, le PSG a validé son ticket pour le dernier carré de la Ligue des Champions en s’imposant face à Liverpool à Anfield (0-2). Auteur d'un doublé, Ousmane Dembélé a envoyé le club de la capitale au tour suivant. Remplaçant au coup d’envoi, Mohamed Salah, entré en cours de match, n’aura pas pu empêcher l’élimination des Reds. D’ailleurs, une scène impliquant l’Egyptien a interpellé.

A 33 ans, Mohamed Salah connait actuellement ses derniers instants comme joueur de Liverpool. Ça a d’ores et déjà été annoncé, l’Egyptien fera ses valises à la fin de la saison. Ce mardi soir, il disputerait donc son dernier match de Ligue des Champions avec les Reds étant donné l’élimination face au PSG. Salah n'aura rien pu faire pour empêcher l’élimination de Liverpool. Il faut dire que face à lui, il avait un Willian Pacho des grands soirs.

Mercato - PSG : Trois transferts déjà annoncés par un journaliste ? https://t.co/2Ra6e0ZNm2 — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« Le vrai leader de la défense parisienne c’est Pacho » Sur le plateau de L'Equipe de Greg ce mercredi, Giovanni Castaldi a réagi au match de Willian Pacho avec le PSG face à Liverpool. « Même si Marquinhos a été bon, le vrai leader de la défense parisienne c’est Pacho. Il est vraiment très fort, on peut louer ses qualités de combat physique, mais ce qui est très frappant chez Pacho, c’est l’intelligence de déplacement », a alors dit dans un premier temps le journaliste.