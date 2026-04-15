Mohamed Salah face à un joueur du PSG : La scène qui a frappé un journaliste

Ce mardi soir, le PSG a validé son ticket pour le dernier carré de la Ligue des Champions en s’imposant face à Liverpool à Anfield (0-2). Auteur d'un doublé, Ousmane Dembélé a envoyé le club de la capitale au tour suivant. Remplaçant au coup d’envoi, Mohamed Salah, entré en cours de match, n’aura pas pu empêcher l’élimination des Reds. D’ailleurs, une scène impliquant l’Egyptien a interpellé.
A 33 ans, Mohamed Salah connait actuellement ses derniers instants comme joueur de Liverpool. Ça a d’ores et déjà été annoncé, l’Egyptien fera ses valises à la fin de la saison. Ce mardi soir, il disputerait donc son dernier match de Ligue des Champions avec les Reds étant donné l’élimination face au PSG. Salah n'aura rien pu faire pour empêcher l’élimination de Liverpool. Il faut dire que face à lui, il avait un Willian Pacho des grands soirs.
« Le vrai leader de la défense parisienne c’est Pacho »
Sur le plateau de L'Equipe de Greg ce mercredi, Giovanni Castaldi a réagi au match de Willian Pacho avec le PSG face à Liverpool. « Même si Marquinhos a été bon, le vrai leader de la défense parisienne c’est Pacho. Il est vraiment très fort, on peut louer ses qualités de combat physique, mais ce qui est très frappant chez Pacho, c’est l’intelligence de déplacement », a alors dit dans un premier temps le journaliste.
« Il y a Salah qui arrive pleine balle devant lui mais bon il est pas stressé »
C’est ensuite que Giovanni Castaldi a raconté une scène marquante à ses yeux entre Willian Pacho et Mohamed Salah, expliquant : « Et il y a une scène qui m’a marqué. Lucas Hernandez était parti, donc il se retrouvait en face-à-face avec Salah, on était juste en face de la tribune de presse, et vous savez il a toujours un chewing-gum, et donc là il est en train de se replacer, en train de mâcher son chewing-gum tranquille et il y a Salah qui arrive pleine balle devant lui mais bon il est pas stressé le garçon. Tout va bien, pépouze avec son chewing-gum. Il est d'un calme olympien ».