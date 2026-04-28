Michael Olise «inarrêtable» : Le PSG est en danger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Faisant partie des meilleurs joueurs du monde, Michael Olise s’apprête à défier le PSG avec le Bayern Munich à l’occasion du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions ce mardi soir. Pour certains observateurs, les défenseurs parisiens vont faire face à un ailier en pleine confiance, capable de devenir rapidement inarrêtable.

Le PSG va devoir se frotter à un joueur de classe mondiale. Ce mardi soir, le club parisien accueille le Bayern Munich au Parc des Princes à l’occasion du match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions. Si la formation de Luis Enrique dispose d’un effectif conséquent, c’est également le cas de celle de Vincent Kompany, qui peut s’appuyer sur un ailier de grand talent en la personne de Michael Olise. Arrivé au Bayern Munich en 2024, l’international Français fait des ravages en Bavière. Candidat légitime dans la course au Ballon d’Or, Michael Olise sera assurément l’une des menaces numéro une à surveiller pour le PSG. Ex-coéquipier de la star du Bayern avec l’équipe de France olympique, Songoutou Magassa estime qu’il ne faut pas prendre cette menace à la légère.

Michael Olise with Jamal Musiala after the Bayern Munich game. 😳pic.twitter.com/zLs2JnGClG — Viralitity (@Viralitity) April 25, 2026

« Si tu peux faire des petites fautes, tu fais des petites fautes » « Il faut être proche de lui, il ne faut pas lui laisser d'espace, essayer de jouer physique. Il ne faut pas le laisser s'installer dans sa zone de confiance. Si tu peux faire des petites fautes, tu fais des petites fautes. (Sourires.) Mais, surtout, être le plus proche de lui pour essayer de limiter sa prise de vitesse, c'est important », explique ainsi le joueur de West Ham.