Mercato : Neymar prêt à changer... pour rester au PSG ?

Publié le 20 juillet à 23h30 par Axel Cornic

Plus vraiment central dans le projet du Paris Saint-Germain, Neymar pourrait partir en cas d’offre conséquente. C’est en tout cas la volonté de la nouvelle direction parisienne, qui a décidé de centre totalement son projet sur Kylian Mbappé. Mais le Brésilien ne semble pas la penser de la même façon...

Un peu plus d’un an après une prolongation monstre et seulement quelques semaines après l’activation automatique d’une option qui le lie au PSG jusqu’en 2026... Neymar n’est plus sur un piédestal dans la Capitale. Le Brésilien a été fortement critiqué cette saison et les prestations de Kylian Mbappé lui ont fait de l’ombre, sans parles des propos de Nasser Al-Khelaïfi. Dès la fin de la saison, le président du PSG a clamé haut et fort vouloir entamer un tout nouveau cycle moins bling-bling... dans lequel Neymar ne semble pas avoir sa place. Ainsi, si une offre adéquate venait à arriver, le PSG pourrait se séparer de la star brésilienne qui avait couté 222M€ en 2017, alors qu’elle évoluait au FC Barcelone.

Guardiola et City ont passé leur tour

On a appris ces derniers jours que le PSG ne s’est pas contenté d’attendre gentiment qu’une éventuelle offre tombe pour Neymar. Le Parisien a en effet révélé que le Brésilien aurait été proposé à Manchester City, club qui cet été a bouclé l’une des plus grosses opérations avec le transfert d’Erling Haaland. Les Parisiens auraient vraisemblablement essayé d’inclure Bernardo Silva dans le deal, mais les Citizens ont refusé et Pep Guardiola a publiquement démenti ces informations, lors d’une récente conférence de presse.

Tuchel rêve de lui à Chelsea, mais...

L’autre option pourrait concerner Chelsea, ou Neymar peut compter sur un soutien de pieds en la personne de Thomas Tuchel. Lors de son passage au PSG, l’Allemand a toujours entretenu de bonnes relations avec le fantasque attaquant et avec le départ de Romelu Lukaku il pourrait sauter sur l’occasion. Pourtant, UOL Esporte et Mundo Deportivo assurent ce mercredi que Neymar n’aurait aucune envie de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Il connaitrait la position du club à son égard, mais semble décidé à aller au bout de son contrat... jusqu’en 2027.

