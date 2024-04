Mercato : Le PSG boucle le transfert d’un buteur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie l'hiver dernier par le PSG alors qu'il n'entrait pas du tout dans les plans de Luis Enrique, Hugo Ekitike est en train de se relancer du côté de l'Eintracht Francfort. Le club allemand a d'ailleurs décidé de payer son option d'achat, et l'ensemble de cette opération rapportera au total 20M€ à la direction du PSG.

Le PSG n'avait pas hésité à recruter en masse dans le secteur offensif l'été dernier avec les signatures d'Ousmane Dembélé, Marco Asensio, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos ou encore Randal Kolo Muani, et certains éléments se sont donc retrouvés sur la touche. C'est notamment le cas d'Hugo Ekitike (21 ans), l'ancien buteur du Stade de Reims, qui a donc rapidement été poussé vers la sortie par le PSG.

Ekitike à la relance en Allemagne

Après un premier départ qui avait capoté dans les dernières heures du mercato estival, Ekitike a finalement quitté le PSG pour prendre la direction de l'Eintracht Francfort en janvier, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Et son avenir semble déjà tout tracé...

Le PSG va récupérer 20M€ au total