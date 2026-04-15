Meilleur que Rayan Cherki, ce joueur du PSG n’est pas loin de Lamine Yamal

Ce mardi soir, le FC Barcelone a malheureusement été éliminé de la Ligue des Champions par l’Atlético de Madrid. Malgré Lamine Yamal, le club catalan est passé à la trappe. Il n’empêche que le crack espagnol confirme encore et toujours qu’il est actuellement en grande forme et possiblement le meilleur joueur du monde. Une étude vient d’ailleurs d’être révélée et un joueur du PSG ne serait pas loin de Yamal.
A 18 ans, Lamine Yamal n’en finit plus d’impressionner. Malgré son âge, le crack du FC Barcelone est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur aux yeux de certains. D’ailleurs, selon la dernière étudie publiée par l’Observatoire du football, l’Espagnol est tout simplement le joueur de moins de 23 ans qui a le mieux performé au cours des six derniers mois, Yamal ayant reçu un indice de performance de 100.
Zaïre-Emery derrière Yamal et Yildiz
Quid du reste du classement et de ceux qui sont derrière Lamine Yamal ? A la deuxième place de cette étude de l’Observatoire du football, on retrouve Kenan Yildiz, le Turc de la Juventus avec un indice de 96. Et c’est ensuite un joueur du PSG qui vient compléter le podium avec un certain Warren Zaïre-Emery. L’international français n’est ainsi pas loin de Yamal avec un indice de performance de 94,3. Zaïre-Emery est donc le 3ème joueur de moins de 23 ans qui a le mieux performé ces six derniers mois, faisant notamment mieux que des joueurs comme Jude Bellingham, Fermin Lopez, Arda Güler ou encore Rayan Cherki.
« C’est admirable »
La saison de Warren Zaïre-Emery avait pourtant très mal commencé avec le PSG. Le milieu de terrain était complètement à côté de la plaque mais voilà que ces derniers mois, il a réussi à inverser la tendance, enchainant des performances remarquables avec le club de la capitale. « Zaïre-Emery, c’est quand même fou ce qu’il a réalisé cette saison. En octobre dernier, il est avec l’équipe de France Espoirs parce qu’il est à la cave au PSG et qu’il est évidemment pas question qu’il soit dans les 23 ou 25 des joueurs de l’équipe de France et quelques mois plus tard, à la force de son talent, de son travail, il en est devenu un des joueurs majeurs et il n'y a plus de discussion sur le fait qu’il soit à la Coupe du monde. Avec ce qu’incombe d’être un jeune joueur du PSG, je trouve que c’est admirable », a d’ailleurs dit Bertrand Latour de Zaïre-Emery.