Meilleur que Rayan Cherki, ce joueur du PSG n’est pas loin de Lamine Yamal

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, le FC Barcelone a malheureusement été éliminé de la Ligue des Champions par l’Atlético de Madrid. Malgré Lamine Yamal, le club catalan est passé à la trappe. Il n’empêche que le crack espagnol confirme encore et toujours qu’il est actuellement en grande forme et possiblement le meilleur joueur du monde. Une étude vient d’ailleurs d’être révélée et un joueur du PSG ne serait pas loin de Yamal.

A 18 ans, Lamine Yamal n’en finit plus d’impressionner. Malgré son âge, le crack du FC Barcelone est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur aux yeux de certains. D’ailleurs, selon la dernière étudie publiée par l’Observatoire du football, l’Espagnol est tout simplement le joueur de moins de 23 ans qui a le mieux performé au cours des six derniers mois, Yamal ayant reçu un indice de performance de 100.

Le PSG perd deux joueurs et ça risque d’être problématique https://t.co/hn2I3WFdLv — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Zaïre-Emery derrière Yamal et Yildiz Quid du reste du classement et de ceux qui sont derrière Lamine Yamal ? A la deuxième place de cette étude de l’Observatoire du football, on retrouve Kenan Yildiz, le Turc de la Juventus avec un indice de 96. Et c’est ensuite un joueur du PSG qui vient compléter le podium avec un certain Warren Zaïre-Emery. L’international français n’est ainsi pas loin de Yamal avec un indice de performance de 94,3. Zaïre-Emery est donc le 3ème joueur de moins de 23 ans qui a le mieux performé ces six derniers mois, faisant notamment mieux que des joueurs comme Jude Bellingham, Fermin Lopez, Arda Güler ou encore Rayan Cherki.