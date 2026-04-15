Le PSG perd deux joueurs et ça risque d’être problématique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, à Anfield, le PSG a validé son ticket pour le dernier carré de la Ligue des Champions en s’imposant face à Liverpool. Une bonne nouvelle forcément pour les tenants du titre, mais voilà que cette soirée a été entachée de deux mauvaises nouvelles. En effet, les pépins physiques ont frappé le groupe de Luis Enrique et voilà qu’une blessure risque d’être problématique.

Pour le PSG, l’espoir de réaliser le doublé et de remporter encore la Ligue des Champions cette saison est toujours vivant. En effet, opposé à Liverpool en quart de finale, le club de la capitale a sereinement passé cette obstacle. Rendez-vous maintenant dans le dernier carré avec un adversaire qui s’annonce coriace. Si le PSG est donc reparti d’Anfield avec le sourire aux lèvres, il y avait toutefois quelques mauvaises nouvelles pour les semaines à venir.

Le PSG impliqué dans une scène lunaire à la télévision espagnole https://t.co/5uSHE5KhqR — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« Désiré Doué est plus "facilement" remplaçable » En effet, cette rencontre face à Liverpool a vu deux joueurs du PSG se blesser. Nuno Mendes et Désiré Doué n’ont ainsi pas pu terminer la rencontre et ont dû être remplacés prématurément. Le Portugais et le Français pourraient donc manquer à l’appel prochainement. Et voilà que selon Bixente Lizarazu, l’absence de Nuno Mendes serait plus problématique que celle de Désiré Doué. « Quelle blessure risque d’être le plus préjudiciable pour le PSG ? Celle du latéral gauche portugais, indispensable dans le jeu parisien, par sa qualité de percussion et sa solidité, alors que Désiré Doué est plus "facilement" remplaçable, comme on l'a vu par Bradley Barcola, auteur d'une belle entrée », a-t-il lâché pour L’Equipe.