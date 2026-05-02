Matvey Safonov : Le PSG va commettre une erreur ?

Alors que Matvey Safonov enchaîne les matches depuis quelques mois, le portier russe va céder sa place à Renato Marin ce samedi dans les buts du PSG. Il n'est effectivement pas présent dans le groupe retenu par Luis Enrique. Une idée qui ne fait pas réellement l'unanimité.
Ce samedi, le PSG reçoit Lorient en Ligue 1. Une rencontre placée entre les matches aller et retour de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, et qui devrait donc donner lieu à un large turnover de la part de Luis Enrique, quelques jours avant le déplacement à Munich mercredi soir. Et tous les postes sont concernés.
Safonov sur le banc contre Lorient ?
Y compris celui de gardien de but. Victime de crampes contre le Bayern Munich, Matvey Safonov a été laissé au repos ce samedi. « Toutes les options sont possibles », a expliqué Luis Enrique à ce sujet. Mais le mystère a été levé puisque le Russe est absent du groupe, et c'est donc Renato Marin qui sera titularisé dans les buts du PSG en raison de l'absence de Lucas Chevalier, blessé. Ce sera une première en Ligue 1 pour le portier italo-brésilien déjà titularisé lors du 32e de finale de Coupe de France face à Fontenay-le-Comte (4-0),
«Moi, je ne changerais pas la dynamique de Safonov»
Néanmoins, le choix de se passer de Matvey Safonov ne fait pas l'unanimité. Rémy Vercoutre l'ancien entraîneur des gardiens de l'OL, estime notamment que c'est une erreur. « Moi, je ne changerais pas la dynamique de Safonov. Sans faire offense à Lorient, il y a de grandes chances que le PSG ait la maîtrise. Avec la blessure de Chevalier, je trouve ça moins intuitif », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE. « Il est bien dans son jus », ajoute de son côté l'ancien gardien du PSG Jérôme Alonzo qui affirme qu'il n'existe qu'une seule bonne raison de laisser Matvey Safonov sur le banc contre Lorient : « S'il dit au coach qu'il a besoin de souffler, là, OK. » Mais le choix de Luis Enrique est déjà fait.