Matvey Safonov : Le PSG va commettre une erreur ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Matvey Safonov enchaîne les matches depuis quelques mois, le portier russe va céder sa place à Renato Marin ce samedi dans les buts du PSG. Il n'est effectivement pas présent dans le groupe retenu par Luis Enrique. Une idée qui ne fait pas réellement l'unanimité.

Ce samedi, le PSG reçoit Lorient en Ligue 1. Une rencontre placée entre les matches aller et retour de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, et qui devrait donc donner lieu à un large turnover de la part de Luis Enrique, quelques jours avant le déplacement à Munich mercredi soir. Et tous les postes sont concernés.

Safonov sur le banc contre Lorient ? Y compris celui de gardien de but. Victime de crampes contre le Bayern Munich, Matvey Safonov a été laissé au repos ce samedi. « Toutes les options sont possibles », a expliqué Luis Enrique à ce sujet. Mais le mystère a été levé puisque le Russe est absent du groupe, et c'est donc Renato Marin qui sera titularisé dans les buts du PSG en raison de l'absence de Lucas Chevalier, blessé. Ce sera une première en Ligue 1 pour le portier italo-brésilien déjà titularisé lors du 32e de finale de Coupe de France face à Fontenay-le-Comte (4-0),