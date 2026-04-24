Luis Enrique dévoile son «obsession» avec le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que le PSG pourrait de nouveau réaliser une fin de saison extraordinaire, Luis Enrique s’est dit très content des récentes prestations défensives de ses joueurs. Le coach espagnol, réputé pour son jeu très offensif, a affirmé ce vendredi en conférence de presse qu’il était obsédé par le comportement défensif de son équipe. Explications.

Ce samedi soir (19h), le PSG se déplace sur la pelouse du SCO d’Angers en championnat. Mercredi soir, le club de la capitale a fait un gros pas vers le titre en Ligue 1 avec une large victoire aux dépens du FC Nantes (3-0). Très dominateur sur cette rencontre, le club de la capitale a réalisé un clean-sheet (match sans encaisser de buts) avec une belle prestation défensive de la charnière composée de Marquinhos et d’Illya Zabarnyi.

Luis Enrique met l’accent sur la défense Réputé pour être un entraîneur à vocation très offensive, Luis Enrique a été interrogé à ce sujet en conférence de presse. L’entraîneur espagnol a pourtant affirmé être obsédé par le comportement défensif de ses joueurs : « Sur les clean-sheet, on a fait comme d'habitude. On cherche toujours à s'améliorer. Quand on marque 4 ou 5 buts, on a l'impression qu'on a fait quelque chose de différent. Les stats, elles ont montré durant toute la saison notre niveau. C'était très haut », a d’abord confié le technicien de 55 ans, avant de poursuivre.