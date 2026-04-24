Luis Enrique dévoile son «obsession» avec le PSG !

Alors que le PSG pourrait de nouveau réaliser une fin de saison extraordinaire, Luis Enrique s’est dit très content des récentes prestations défensives de ses joueurs. Le coach espagnol, réputé pour son jeu très offensif, a affirmé ce vendredi en conférence de presse qu’il était obsédé par le comportement défensif de son équipe. Explications.
Ce samedi soir (19h), le PSG se déplace sur la pelouse du SCO d’Angers en championnat. Mercredi soir, le club de la capitale a fait un gros pas vers le titre en Ligue 1 avec une large victoire aux dépens du FC Nantes (3-0). Très dominateur sur cette rencontre, le club de la capitale a réalisé un clean-sheet (match sans encaisser de buts) avec une belle prestation défensive de la charnière composée de Marquinhos et d’Illya Zabarnyi.
Luis Enrique met l’accent sur la défense
Réputé pour être un entraîneur à vocation très offensive, Luis Enrique a été interrogé à ce sujet en conférence de presse. L’entraîneur espagnol a pourtant affirmé être obsédé par le comportement défensif de ses joueurs : « Sur les clean-sheet, on a fait comme d'habitude. On cherche toujours à s'améliorer. Quand on marque 4 ou 5 buts, on a l'impression qu'on a fait quelque chose de différent. Les stats, elles ont montré durant toute la saison notre niveau. C'était très haut », a d’abord confié le technicien de 55 ans, avant de poursuivre.
« C'est une obsession pour nous »
« C'est une obsession pour nous, j'adore bien jouer au football mais tu dois savoir défendre pour ça, faire beaucoup de pressing en cherchant à prendre le ballon. On doit être courageux et ambitieux. Bien jouer au football, c'est une condition pour jouer dans notre équipe », conclut Luis Enrique. En Ligue des Champions, le PSG s’est notamment distingué en quarts de finale face à Liverpool en encaissant aucun but sur les deux rencontres face aux « Reds ».