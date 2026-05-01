Le PSG tient le remplaçant de Lucas Chevalier : «C’est un top talent» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Blessé à la cuisse, Lucas Chevalier voit sa première saison au PSG être déjà terminée. Résultat, le jeune Renato Marin va être propulsé au rang de numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens à Paris. Encore méconnu du grand public, le jeune portier italien de 19 ans est considéré comme un très grand talent en interne.

L’été dernier, le PSG bouclait une signature pour le moins surprenante. Formé du côté de l’AS Rome, Renato Marin, jeune gardien né en 2006, s’engageait en faveur du club parisien. Numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens de Luis Enrique, le jeune Italien va « profiter » de la blessure de Lucas Chevalier pour devenir le nouveau numéro 2 du PSG. S’il est encore peu connu, Renato Marin ne manque pas de talent.

« On a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge » « C'est un recrutement pour l'avenir, une grande opportunité. Vous allez peut-être le comprendre plus tard. On a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge. Et en plus, il était libre… », a ainsi dévoilé une source interne du PSG auprès de l’Equipe ce jeudi. « Il a choisi le PSG parce que c'est actuellement le plus grand club au monde », indique également un membre de l’entourage de Renato Marin au quotidien.