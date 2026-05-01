Le PSG tient le remplaçant de Lucas Chevalier : «C’est un top talent» !

Blessé à la cuisse, Lucas Chevalier voit sa première saison au PSG être déjà terminée. Résultat, le jeune Renato Marin va être propulsé au rang de numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens à Paris. Encore méconnu du grand public, le jeune portier italien de 19 ans est considéré comme un très grand talent en interne.
L’été dernier, le PSG bouclait une signature pour le moins surprenante. Formé du côté de l’AS Rome, Renato Marin, jeune gardien né en 2006, s’engageait en faveur du club parisien. Numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens de Luis Enrique, le jeune Italien va « profiter » de la blessure de Lucas Chevalier pour devenir le nouveau numéro 2 du PSG. S’il est encore peu connu, Renato Marin ne manque pas de talent.
« On a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge »
« C'est un recrutement pour l'avenir, une grande opportunité. Vous allez peut-être le comprendre plus tard. On a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge. Et en plus, il était libre… », a ainsi dévoilé une source interne du PSG auprès de l’Equipe ce jeudi. « Il a choisi le PSG parce que c'est actuellement le plus grand club au monde », indique également un membre de l’entourage de Renato Marin au quotidien.
« C'est un top talent »
Au PSG, on est très satisfait de la progression de Renato Marin malgré son faible temps de jeu. « On le développe, il apprend le style de jeu du coach. Et il progresse. Il est très bien intégré dans le groupe, avec un bon état d'esprit et le goût du travail. C'est un top talent », indique cette même source anonyme du PSG. Tiago Pinto, ancien directeur sportif de l’AS Rome, valide aussi ce profil : « On l'a fait signer en 2022. C'est un très bon gardien, très complet, habile avec ses pieds, avec une grosse présence dans son but. À Rome, il a été habitué très tôt à travailler avec l'équipe première. »