Le PSG fait «peur» : Une menace est annoncée pour Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré quelques incertitudes en début de saison, le PSG a retrouvé son rythme de croisière. Petit à petit, le club de la capitale s’impose comme l’un des grands favoris au titre en Ligue des Champions. Si Paris fait peur, notamment à Liverpool, son adversaire en quart de finale, une menace a été identifiée du côté de Luis Enrique. Explications.

Le PSG est bien lancé. Pour sa troisième saison sur le banc du club parisien, Luis Enrique pourrait qualifier son équipe en demi-finale de la Ligue des Champions pour la troisième saison d’affilée. Une véritable prouesse à mettre au crédit du coach espagnol, qui a vu son équipe prendre un sérieux avantage la semaine dernière. Au Parc des Princes, le PSG s’est facilement imposé face à Liverpool (2-0) lors du quart de finale aller, et prend une option pour la qualification vers le dernier carré de cette C1.

🗨️ Ngog, passé par le PSG et les Reds: "Liverpool a peur du PSG. Au Parc, Slot n'a pas pris de risques car il voulait garder le résultat et faire la différence à Anfiled. Le bus n'a pas fonctionné, Paris a fait un très bon match, a gagné 2-0 et pris une option sur le retour" pic.twitter.com/Wq3irVuIhH — RMC Sport (@RMCsport) April 12, 2026

Luis Enrique ravi de son PSG « On a fait un très bon match contre un adversaire de très haut niveau. Ç'a été très difficile, ils ont été très forts physiquement, ils ont changé de formation... Ç'a été un match différent (de ce à quoi on s'attendait), mais on y est habitués. On a mérité ce résultat. C'est dommage, parce qu'en deuxième période, on aurait pu marquer plus de buts », confiait d’ailleurs Luis Enrique à l’issue de cette victoire parisienne. Passé par les deux clubs, l’ancien attaquant David Ngog s’est livré sur son analyse du match retour, mardi soir à Anfield, et a identifié une menace pour le PSG.