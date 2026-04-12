Le PSG fait «peur» : Une menace est annoncée pour Luis Enrique !

Malgré quelques incertitudes en début de saison, le PSG a retrouvé son rythme de croisière. Petit à petit, le club de la capitale s’impose comme l’un des grands favoris au titre en Ligue des Champions. Si Paris fait peur, notamment à Liverpool, son adversaire en quart de finale, une menace a été identifiée du côté de Luis Enrique. Explications.
Le PSG est bien lancé. Pour sa troisième saison sur le banc du club parisien, Luis Enrique pourrait qualifier son équipe en demi-finale de la Ligue des Champions pour la troisième saison d’affilée. Une véritable prouesse à mettre au crédit du coach espagnol, qui a vu son équipe prendre un sérieux avantage la semaine dernière. Au Parc des Princes, le PSG s’est facilement imposé face à Liverpool (2-0) lors du quart de finale aller, et prend une option pour la qualification vers le dernier carré de cette C1.
Luis Enrique ravi de son PSG
« On a fait un très bon match contre un adversaire de très haut niveau. Ç'a été très difficile, ils ont été très forts physiquement, ils ont changé de formation... Ç'a été un match différent (de ce à quoi on s'attendait), mais on y est habitués. On a mérité ce résultat. C'est dommage, parce qu'en deuxième période, on aurait pu marquer plus de buts », confiait d’ailleurs Luis Enrique à l’issue de cette victoire parisienne. Passé par les deux clubs, l’ancien attaquant David Ngog s’est livré sur son analyse du match retour, mardi soir à Anfield, et a identifié une menace pour le PSG.
Rio Ngumoha, le crack prêt à plomber le PSG ?
« Oui je pense que Liverpool a peur du PSG. Ils savent quelles qualités ils ont. Au Parc des Princes, Arne Slot n’a pas voulu prendre de risques et voulait jouer sur la double confrontation en obtenant un résultat à l’aller pour peut-être pouvoir faire la différence à Anfield. Mais le bus n’a pas marché et Paris qui a fait un très bon match et prendre une option. Pour le retour, s’ils mettent le jeune Rio Ngumoha que j’ai beaucoup apprécié ce week-end, Paris aura plus de problèmes. C’est un joueur très offensif. Tout va dépendre de l’équipe que mettra Arne Slot », a ainsi lâché Ngog sur les ondes de RMC.