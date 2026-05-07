Le PSG en finale de Ligue des champions : La visite surprise d'Al-Khelaïfi à Strasbourg !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À Munich mercredi où il a eu le plaisir de voir son club se qualifier pour une deuxième finale de Ligue des champions consécutive, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas rentré à Paris. Le président du PSG a pris la direction de Strasbourg afin de supporters le RCSA, opposé au Rayo Vallecano ce jeudi en demi-finale retour de Ligue Conférence.

Après sa victoire au Parc des Princes à l’aller (5-4), le PSG s’est qualifié pour une deuxième fois d’affilée en finale de la Ligue des champions mercredi soir, grâce à son match nul obtenu sur la pelouse du Bayern Munich (1-1). Un exploit pour les Parisiens qui pourraient donc devenir le seul club français de l’histoire à remporter deux fois la C1, devant l’OM. Et Nasser Al-Khelaïfi était logiquement très fier de ses joueurs.

« Maintenant on veut aller chercher la deuxième étoile » « Honnêtement, c’est magnifique. Deux finales, maintenant on veut aller chercher la deuxième étoile. J’ai parlé avec les joueurs, je leur ai dit qu’on n’a pas des joueurs, on a des guerriers. Aujourd’hui, on a vu une équipe solide, des joueurs qui se battent. On a beaucoup de respect pour le Bayern, c’est une grande équipe, avec de grands joueurs. Mais on a créé l’histoire du Paris Saint-Germain dans ce stade l’année dernière et on continue à l’écrire ici », a réagi le président du PSG au micro de Canal+, qui a fait une petite escale avant de retourner à Paris.