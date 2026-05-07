Le PSG en finale de Ligue des champions : La visite surprise d'Al-Khelaïfi à Strasbourg !

À Munich mercredi où il a eu le plaisir de voir son club se qualifier pour une deuxième finale de Ligue des champions consécutive, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas rentré à Paris. Le président du PSG a pris la direction de Strasbourg afin de supporters le RCSA, opposé au Rayo Vallecano ce jeudi en demi-finale retour de Ligue Conférence.
Après sa victoire au Parc des Princes à l’aller (5-4), le PSG s’est qualifié pour une deuxième fois d’affilée en finale de la Ligue des champions mercredi soir, grâce à son match nul obtenu sur la pelouse du Bayern Munich (1-1). Un exploit pour les Parisiens qui pourraient donc devenir le seul club français de l’histoire à remporter deux fois la C1, devant l’OM. Et Nasser Al-Khelaïfi était logiquement très fier de ses joueurs.
« Maintenant on veut aller chercher la deuxième étoile »
« Honnêtement, c’est magnifique. Deux finales, maintenant on veut aller chercher la deuxième étoile. J’ai parlé avec les joueurs, je leur ai dit qu’on n’a pas des joueurs, on a des guerriers. Aujourd’hui, on a vu une équipe solide, des joueurs qui se battent. On a beaucoup de respect pour le Bayern, c’est une grande équipe, avec de grands joueurs. Mais on a créé l’histoire du Paris Saint-Germain dans ce stade l’année dernière et on continue à l’écrire ici », a réagi le président du PSG au micro de Canal+, qui a fait une petite escale avant de retourner à Paris.
Al-Khelaïfi à la Meinau pour Strasbourg-Rayo Vallecano
En effet, comme annoncé par RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi a quitté Munich pour se rendre à Strasbourg ce jeudi. Le RCSA recevait le Rayo Vallecano à la Meinau en demi-finale retour de Ligue Conférence, après s’être incliné à l’aller (1-0). Une manière de soutenir le club dans l’optique de l’indice UEFA de la France, qui pouvait sécuriser sa cinquième place au classement en cas de qualification de Strasbourg en finale.