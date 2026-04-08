Le PSG a remporté la Ligue des Champions… et ça lui a coûté de l’argent à cause de ce joueur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, le PSG a écrit la plus belle page de son histoire en remportant enfin sa première Ligue des Champions. Le club de la capitale a ainsi atteint le toit de l’Europe et voilà que ce succès a eu de nombreuses conséquences. Et voilà que l’une d’entre elles a notamment coûté de l’argent au PSG. Explications.

En rachetant le PSG en 2011, le Qatar n’avait qu’un seul objectif en tête : remporter la Ligue des Champions. Après des centaines de millions d’euros dépensés et une attente de 14 ans, c’est finalement à l’été 2025 que le club de la capitale a enfin réussi à soulever le Graal. Au terme d’une saison dernière dominante, l’effectif de Luis Enrique a été récompensé avec cette Ligue des Champions remportée en finale face à l’Inter Milan.

Mercato - PSG : Une «belle offre» pour réussir un gros coup au Real Madrid ? https://t.co/aQU3Kn7bLW — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« Il a été revalorisé parce qu’ils ont été champions d’Europe » Et voilà que ce sacre a permis à certains joueurs… de toucher le pactole. C’est ainsi que la Ligue des Champions a été à l’origine de la prolongation et de la revalorisation salariale conséquente de Willian Pacho. En effet, au micro de RTL, réagissant au salaire de l’Equatorien récemment révélé par L’Equipe, le journaliste Dominique Séverac a expliqué : « Pacho, c’est 800 000€ depuis 6 mois. Avant, il était à 200 000€ quand il est arrivé d’Allemagne. Il a été revalorisé parce qu’ils ont été champions d’Europe. S’ils sont éliminés en demi-finale, contre Arsenal, le gars reste à 280 000€ ».