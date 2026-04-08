Le PSG a remporté la Ligue des Champions… et ça lui a coûté de l’argent à cause de ce joueur

L’été dernier, le PSG a écrit la plus belle page de son histoire en remportant enfin sa première Ligue des Champions. Le club de la capitale a ainsi atteint le toit de l’Europe et voilà que ce succès a eu de nombreuses conséquences. Et voilà que l’une d’entre elles a notamment coûté de l’argent au PSG. Explications.
En rachetant le PSG en 2011, le Qatar n’avait qu’un seul objectif en tête : remporter la Ligue des Champions. Après des centaines de millions d’euros dépensés et une attente de 14 ans, c’est finalement à l’été 2025 que le club de la capitale a enfin réussi à soulever le Graal. Au terme d’une saison dernière dominante, l’effectif de Luis Enrique a été récompensé avec cette Ligue des Champions remportée en finale face à l’Inter Milan.
« Il a été revalorisé parce qu’ils ont été champions d’Europe »
Et voilà que ce sacre a permis à certains joueurs… de toucher le pactole. C’est ainsi que la Ligue des Champions a été à l’origine de la prolongation et de la revalorisation salariale conséquente de Willian Pacho. En effet, au micro de RTL, réagissant au salaire de l’Equatorien récemment révélé par L’Equipe, le journaliste Dominique Séverac a expliqué : « Pacho, c’est 800 000€ depuis 6 mois. Avant, il était à 200 000€ quand il est arrivé d’Allemagne. Il a été revalorisé parce qu’ils ont été champions d’Europe. S’ils sont éliminés en demi-finale, contre Arsenal, le gars reste à 280 000€ ».
Les joueurs les mieux payés du PSG
Selon le quotidien sportif, Willian Pacho émargerait donc aujourd’hui à 800 000€ bruts par mois au PSG. Mais voilà que l’Equatorien est loin d’être le joueur le mieux payé du club de la capitale. La première place est occupé par Ousmane Dembélé et ses 1,5M€ par mois. Derrière, on retrouve Marquinhos (1,12M€), Lucas Hernandez (1,1M€), Achraf Hakimi (1,1M€), Warren Zaïre-Emery (950 000€), Viitnha (900 000€), Khvicha Kvaratskhelia (900 000€), Joao Neves (900 000€). Viennent ensuite Nuno Mendes et Fabian Ruiz qui, Willian Pacho, toucheraient 800 000€ bruts par mois.