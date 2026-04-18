Le joueur «parfait» trouvé par le PSG pour 45M€ : Willian Pacho régale Luis Enrique et ses coéquipiers

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers mois, le PSG a pu en surprendre certains avec ses transferts. En effet, le club de la capitale n’a pas hésité à sortir le chéquier et dépenser des millions d’euros pour aller chercher Willian Pacho, pas le plus connu du grand public. Il s’avère finalement que le PSG a eu le nez creux avec l’Equatorien. Il serait tout simplement le joueur « parfait » pour Luis Enrique et ses coéquipiers.

A l’été 2024, le PSG avait besoin d’un défenseur central. Pensant initialement à Leny Yoro, le club de la capitale s’est finalement rabattu sur Willian Pacho. L’Equatorien a alors été acheté pour 45M€ à l’Eintracht Francfort. Un investissement important d’autant plus qu’il n’était pas très connu du grand public. Mais aujourd’hui, cette somme est totalement justifiée. En effet, en l’espace de quelques mois, Pacho a mis tout le monde d’accord, s’imposant alors avec le PSG comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde.

90 000€ par joueur : Un dirigeant du PSG donne des détails sur ce projet important pour le club https://t.co/2ucmslvdwt — le10sport (@le10sport) April 17, 2026

« C’est le défenseur parfait pour Luis Enrique » Si le transfert de Willian Pacho avait à l’époque éveillé quelques interrogations, aujourd’hui, tout le monde est unanime quand il s’agit de parler de l’Equatorien du PSG. Sur le plateau de L’Equipe de Greg, Grégory Ascher a notamment rappelé : « Il faut se rappeler que quand il est arrivé pour 40 millions d’euros, j’ai entendu sur ce plateau et ailleurs : « Qui ? 40 millions sur un mec qu’on ne connait pas ? ». Ce n’était pas le plus flamboyant, le plus connu ». De son côté, Olivier Bossard a lui dit à propos du Parisien : « J’ai beau chercher un défaut à Pacho, je n’en trouve pas. Je trouve que c’est le prototype même du défenseur central moderne. Il a absolument tout. Il est extrêmement rapide. Il est calme. C’est le défenseur parfait pour Luis Enrique. Il est capable de défendre tout seul à 40 mètres de son but et il n’est pas que comme ça avec le PSG. L’Equateur n’a pris que 5 buts dans les qualifications cette saison, c’est aussi beaucoup grâce à lui ».