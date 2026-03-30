Kylian Mbappé : Un grand nom du PSG lui succède enfin !

Pierrick Levallet

Phénomène de précocité il y a quelques années, Kylian Mbappé a affolé les compteurs dès ses premières sélections en équipe de France. L’attaquant qui évolue au Real Madrid depuis 2024 fait partie des plus jeunes buteurs de la sélection tricolore. Mais un grand nom du PSG vient tout juste de lui succéder.

Kylian Mbappé est assurément un phénomène du football mondial. Depuis le début de sa carrière, l’attaquant de 27 ans affole les compteurs tant en club qu’en sélection. Au PSG, il a déjà fait tomber un bon nombre de records. Et en équipe de France aussi, le champion du monde 2018 est en train de laisser une trace indélébile. Mais chez les Bleus, un grand nom du PSG vient tout juste de lui succéder.

« Arrête de sortir», le jour ou la mère de Kylian Mbappé a recadré un joueur du PSG ! https://t.co/ixEE6PD5Fn — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

Un joueur du PSG succède à Kylian Mbappé en équipe de France Comme révélé par le compte X Stats Foot, Désiré Doué est devenu ce dimanche soir le plus jeune joueur à avoir inscrit un doublé avec l’équipe de France depuis Kylian Mbappé. Ce dernier avait réalisé cette performance à 19 ans contre l’Argentine lors de la Coupe du monde 2018. Désiré Doué, lui, l’a fait contre la Colombie ce dimanche soir (1-3) à quelques mois du Mondial 2026 aux Etats-Unis. Par ailleurs, Stats Foot précise que l’ailier de 20 ans a remporté chacun des 23 matchs dans lesquels il a marqué, que ce soit en club ou en sélection.