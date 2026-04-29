Kvaratskhelia : Ce gros coup que seul Zlatan Ibrahimovic avait fait avant lui au PSG !

Khvicha Kvaratskhelia a encore joué un rôle déterminant lors de la victoire du PSG face au Bayern Munich en inscrivant un doublé dans cette demi-finale aller de Ligue des champions (5-4). L’attaquant géorgien totalise désormais 10 buts dans la compétition cette saison, soit autant que Zlatan Ibrahimovic en 2013-14.
Si Ousmane Dembélé a été élu homme du match face au Bayern Munich, Khvicha Kvaratskhelia aurait également pu récupérer le trophée, tant il a marqué les esprits durant cette demi-finale aller de Ligue des champions épique remportée par le PSG. L’international géorgien a inscrit un doublé, totalisant désormais 18 buts cette saison, dont 10 dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs.
Seul Ibra avait autant marqué
Comme le souligne Stats du Foot, Khvicha Kvaratskhelia est devenu le 2e joueur du Paris Saint-Germain à inscrire 10 buts lors d'une saison en Ligue des Champions après Zlatan Ibrahimovic en 2013/14. Cette année-là, le club de la capitale, le PSG était sorti dès les quarts de finale, éliminé par Chelsea.
« Au minimum, il faudra marquer trois buts pour se qualifier à Munich »
Nul doute que Luis Enrique aura besoin d’un grand Kvaratskhelia pour décrocher à Munich son billet pour la finale de la Ligue des champions. Interrogé après la conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur du PSG estime qu’il faudra marquer « minimum trois » buts pour espérer éliminer le Bayern. « J’ai posé la question à mon staff après la rencontre. Minimum trois, c’est ce qu’il pense. On va aller à Munich dans un stade que nous aimons, avec de beaux souvenirs. On va jouer à la maison aussi. On va chercher à montrer la même mentalité et on cherchera à gagner le match », confiait Luis Enrique, qui compte exploiter ce match aller pour faire déjouer le mastodonte allemand : « Il nous faudra analyser ce match. Il y a des aspects que l’on peut améliorer. On a très bien défendu mais on a concédé quatre buts. Il faut se reposer, récupérer, penser au championnat et après on va voir. Mais le retour sera pareil. »