Kvaratskhelia : Ce gros coup que seul Zlatan Ibrahimovic avait fait avant lui au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Khvicha Kvaratskhelia a encore joué un rôle déterminant lors de la victoire du PSG face au Bayern Munich en inscrivant un doublé dans cette demi-finale aller de Ligue des champions (5-4). L’attaquant géorgien totalise désormais 10 buts dans la compétition cette saison, soit autant que Zlatan Ibrahimovic en 2013-14.

Si Ousmane Dembélé a été élu homme du match face au Bayern Munich, Khvicha Kvaratskhelia aurait également pu récupérer le trophée, tant il a marqué les esprits durant cette demi-finale aller de Ligue des champions épique remportée par le PSG. L’international géorgien a inscrit un doublé, totalisant désormais 18 buts cette saison, dont 10 dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

Seul Ibra avait autant marqué Comme le souligne Stats du Foot, Khvicha Kvaratskhelia est devenu le 2e joueur du Paris Saint-Germain à inscrire 10 buts lors d'une saison en Ligue des Champions après Zlatan Ibrahimovic en 2013/14. Cette année-là, le club de la capitale, le PSG était sorti dès les quarts de finale, éliminé par Chelsea.