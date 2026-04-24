«Je ne suis pas un magicien» : La réponse amusante de Luis Enrique sur les fans du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique se sent comme un poisson dans l’eau à Paris. Sur le point de prolonger son contrat avec le club de la capitale, le coach espagnol n’a cessé de féliciter les supporters depuis son arrivée. Ce vendredi en conférence de presse, l’Asturien en a remis une couche à ce sujet.

Le PSG est proche de réécrire l’histoire. Après une saison 2024-2025 historique, le club de la capitale n’a rien perdu cette saison, et va prochainement affronter le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions. Pour cette double confrontation titanesque, Luis Enrique le sait : Paris aura besoin du soutien des supporters. Depuis son arrivée au PSG en 2023, le coach espagnol n’a cessé de vanter les qualités des fans du club parisien.

Luis Enrique félicite les supporters du PSG Interrogé à ce sujet ce vendredi en conférence de presse, Luis Enrique en a remis une couche concernant les supporters du PSG, avec une touche d’humour. « Je ne suis pas un magicien, vous savez. En tant qu'entraîneur, c'est merveilleux d'avoir de tels supporters. Je ne suis pas fatigué de le souligner car c'est tellement différent par rapport à ce qu'on voit dans le football. Ils sont avec nous dans les moments difficiles. On est au-dessus de toutes les équipes sur ça. Le football, c'est souvent injuste mais on l'acceptera. On cherche à arriver encore un peu plus loin », a ainsi confié Luis Enrique, qui avait déjà félicité les supporters du club par le passé.