«Je conserve mon amitié avec Dugarry, pas avec Rothen» : Pierre Ménès fracasse une émission de RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Christophe Dugarry avait largement remis en cause la stratégie de Luis Enrique avec Matvey Safonov lors de la demi-finale retour de Ligue des champions. Des propos qui ont surpris Pierre Ménès qui en profite pour fustiger Rothen s'enflamme l'émission diffusée sur RMC.

Après les révélations sur les consignes données par Luis Enrique à Matvey Safonov lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, Christophe Dugarry n'avait pas manqué d'afficher ses doutes. « Je n’y crois pas une seule seconde… Il vise un côté, et qu’il soit maladroit… Je n’y crois pas. Donc on parle du grand Luis Enrique, et là, la tactique qu’il a c’est d’envoyer les ballons en touche… C’est super, qu’il se mette au rugby alors », avait lâché le champion du monde 1998 au micro de Rothen s'enflamme sur RMC. Des propos que Pierre Ménès a du mal à comprendre.

Pierre Ménès ne comprend pas l'analyse de Christophe Dugarry « Oui, cela démontre une absence totale de crédibilité dans l’analyse. Maintenant, je pense aussi que tu es parfois victime de l’environnement dans lequel tu t’exprimes. Je pense que Rothen S’enflamme n’est certainement pas l’écrin le mieux adapté aux analyses de qualité. Quand l’incarnation de l’émission dit déjà tout et son contraire d’un jour à l’autre… Il dit très souvent n’importe quoi en étant inutilement insultant sur certains joueurs ou certains clubs… A un moment donné, forcément, tu sens que la porte est ouverte », lâche-t-il dans sa vidéo sur YouTube avant de poursuivre.