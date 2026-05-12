«Qu’il se mette au rugby» : Christophe Dugarry craque et conseille à Luis Enrique de changer de sport !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions, Luis Enrique a innové en demandant à Matvey Safonov d'envoyer ses dégagements directement en touche. Une stratégie qui ne plait pas du tout à Christophe Dugarry.

A Munich la semaine dernière, Luis Enrique avait donné la consigne un peu folle à Matvey Safonov de dégager en touche à chaque fois du côté de Micheal Olise afin de l’isoler au maximum. Une tactique payante mais, Christophe Dugarry refuse d’y croire.

Dugarry fracasse Luis Enrique « Je n’y crois pas une seule seconde… Il vise un côté, et qu’il soit maladroit… Je n’y crois pas. Donc on parle du grand Luis Enrique, et là, la tactique qu’il a c’est d’envoyer les ballons en touche… C’est super, qu’il se mette au rugby alors. Je veux bien qu’on mette la pression sur un côté pour embêter l’adversaire, mais quel est l’intérêt de faire ça ?! Cela fait longtemps que la demande de jeu court a changé, ça n’a rien à voir. Je remets cette information en doute, je n’y crois pas une seule seconde. Non, je ne crois pas qu’il a demandé à Safonov de mettre les ballons en touche. Après, je suis prêt à l’accepter à une seule condition, c’est qu’on m’explique à quoi ça sert… C’est ça qui est intéressant. C’est un truc de dingue (rires) », lâche-t-il sur le plateau de Rothen s’enflamme sur RMC avant de poursuivre.