Insulté par des supporters du PSG, Jérôme Rothen règle ses comptes !

Ce jeudi, la LFP a officialisé le report du choc (initialement prévu le 11 avril) opposant le RC Lens au PSG. Le club parisien, qui aura son duel de C1 face à Liverpool sur cette période, a donc obtenu victoire auprès de l’instance. Victime d’insultes à ce sujet, Jérôme Rothen en a profité pour régler ses comptes à la radio.
Engagé dans une course effrénée en Ligue des Champions, le PSG a pu compter sur l’aide de la LFP. Ce jeudi, l’instance a décidé de reporter le choc opposant le club parisien au RC Lens en Ligue 1. Initialement prévue pour le 11 avril (soit en plein milieu du quart de finale de C1 pour Paris), cette rencontre aura lieu mi-mai comme l’a communiqué la LFP.
Le Lens - PSG reporté à mi-mai
« À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai », peut-on ainsi lire dans le communiqué publié ce jeudi. Mais cette décision n’a pas manqué de faire réagir.
« Ça évitera à certains de s'éclater avec des insultes et j'en passe »
Mercredi, au sein de son émission Rothen S’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen avait engagé une pétition contre le report de cette affiche. Un combat qui a valu à l’ancien joueur plusieurs insultes notamment de la part de certains « fans » du PSG. Ce jeudi, Rothen a réglé ses comptes en direct de son émission. « Si on y a cru pour la pétition ? On y a cru sans y croire réellement. On a fait ce qu'on a pu. Pour rappeler à tous ceux qui se sont régalés à nous fracasser, à me fracasser, sur les réseaux sociaux, aux bons supporters du PSG, cette pétition n'était pas contre le PSG, mais contre la Ligue, et pour l'intérêt du football français et du championnat de français, juste ça. Comme ça, ça évitera à certains de s'éclater avec des insultes et j'en passe », a ainsi confié l’ancien joueur du PSG (2004-2010).