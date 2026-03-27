Insulté par des supporters du PSG, Jérôme Rothen règle ses comptes !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, la LFP a officialisé le report du choc (initialement prévu le 11 avril) opposant le RC Lens au PSG. Le club parisien, qui aura son duel de C1 face à Liverpool sur cette période, a donc obtenu victoire auprès de l’instance. Victime d’insultes à ce sujet, Jérôme Rothen en a profité pour régler ses comptes à la radio.

Engagé dans une course effrénée en Ligue des Champions, le PSG a pu compter sur l’aide de la LFP. Ce jeudi, l’instance a décidé de reporter le choc opposant le club parisien au RC Lens en Ligue 1. Initialement prévue pour le 11 avril (soit en plein milieu du quart de finale de C1 pour Paris), cette rencontre aura lieu mi-mai comme l’a communiqué la LFP.

Le Lens - PSG reporté à mi-mai « À la demande du Paris Saint-Germain et du RC Strasbourg afin de préparer dans les meilleures conditions leurs quarts de finales respectifs en UEFA Champions League et en UEFA Conference League, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité en dehors des clubs concernés de reporter les matchs RC Lens – Paris Saint-Germain et Stade Brestois – RC Strasbourg, comptant pour la 29e journée de Ligue 1 Mc Donald’s, au mercredi 13 mai », peut-on ainsi lire dans le communiqué publié ce jeudi. Mais cette décision n’a pas manqué de faire réagir.