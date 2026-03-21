Il ne veut pas d’un accord avec le PSG et l’annonce cash !

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions après sa belle démonstration face à Chelsea, le PSG a maintenant rendez-vous avec un autre grand nom de Premier League : Liverpool. Contre Chelsea, le club avait déjà demandé à reporter son match de Ligue 1 face à Nantes pour préparer au mieux le match retour. Une demande similaire pourrait avoir lieu prochainement.
Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le PSG a très envie de défendre son titre. Le club, qui a traversé beaucoup de difficultés depuis l'été dernier, a encore répondu présent face à Chelsea. Les dirigeants veulent se donner tous les moyens d'avancer un peu plus dans cette compétition et ils pourraient demander à reporter une nouvelle rencontre de Ligue 1. La réponse ne s'est pas faite attendre.
« Nous, de base, on n'est pas d'accord »
Vendredi soir, le RC Lens s'est encore imposé facilement face à Angers et a repris provisoirement la tête de la Ligue 1, même si le PSG compte 2 matches de moins. En conférence de presse, l'entraîneur du club Pierre Sage n'a pas fait de suspense concernant son avis sur un éventuel report de la rencontre prévue face au PSG le 11 avril prochain. « Nous, de base, on n'est pas d'accord. On a joué un match de Coupe de France (à Lyon), on nous l'a programmé le jeudi, il a fallu jouer contre Metz le dimanche. Après, je comprends que le fait d'avoir du repos permet d'être plus performant, ils ont réussi à le confirmer lors de leur match à Chelsea » explique-t-il.
Le PSG veut défendre son titre
Pour se donner toutes les chances d'évoluer en Ligue des champions, le PSG a déjà reporté la rencontre face au FC Nantes. Le club pourrait tenter la même chose face au RC Lens, une rencontre très attendue par les supporters lensois car elle pourrait presque désigner le vainqueur du championnat. De son côté, le RC Lens n'a pas non plus envie de perturber davantage son calendrier. « Aujourd'hui, c'est un club très performant, qui est dans beaucoup de compétitions. Je vous avoue qu'ils connaissent aussi les contraintes. Et que de notre côté, il ne reste qu'une date, on n'a pas à subir cette chose-là » poursuit Pierre Sage.