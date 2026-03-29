«Il est exceptionnel» : Un joueur du PSG fait sensation, et ce n’est pas celui auquel vous pensez !

Au sein de son effectif, le PSG dispose de nombreux joueurs de qualité. Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, ou encore Vitinha crèvent l’écran depuis plusieurs saisons à Paris. Cependant, un autre joueur impressionne certains observateurs du côté du club parisien. Explications.
Dans un effectif méticuleusement composé au fil des années, le PSG a réussi à attirer de grands talents. Plusieurs joueurs parisiens se sont petit à petit convertis en des énormes stars au fil des saisons, à l’image d’Ousmane Dembélé, ou encore de Nuno Mendes. Mais certains joueurs progressent également dans l’ombre, à l’instar d’un Warren Zaïre-Emery.
Zaïre-Emery de retour au plus haut niveau
Petit à petit, le crack de 20 ans retrouve toute la mesure de son talent. Le milieu de terrain du PSG a même pu retrouver l’équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps, qui s’était exprimé à son sujet afin de justifier sa décision. « Warren a connu une période un peu moins bien, comme ça arrive à d’autres joueurs au cours d’une saison. Il est repassé par la case Espoirs, ça lui a fait du bien. Depuis, il a retrouvé du temps de jeu et son meilleur niveau, ce qui l’amène à revenir avec nous », a ainsi confié le sélectionneur. Ancien joueur du PSG, Didier Domi est quant à lui impressionné par les prestations du numéro 33 parisien.
« Vous avez vu le niveau physique qu’il affiche ? Il est exceptionnel ! »
« Warren, c’est juste sa progression naturelle, il n’a pas les qualités de Fabian Ruiz mais, à l’inverse, Ruiz n’a pas ses qualités non plus. Chacun amène sa pierre à l’édifice. Vous avez vu le niveau physique qu’il affiche ? Il est exceptionnel ! Plus il joue, plus il est bon, parce que je pense qu’il regarde ses matchs. Il a une capacité d’analyse qui est au-dessus de la moyenne, ça se sent, ça se voit. Il connaît les zones où il doit aller et celles où il ne doit pas aller. Il est à l’écoute, malin », a ainsi confié l’ancien latéral dans les colonnes du Parisien.