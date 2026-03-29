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«Il est exceptionnel» : Un joueur du PSG fait sensation, et ce n’est pas celui auquel vous pensez !

«Il est exceptionnel» : Un joueur du PSG fait sensation, et ce n’est pas celui auquel vous pensez !
Benjamin Labrousse -
Rédacteur
Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au sein de son effectif, le PSG dispose de nombreux joueurs de qualité. Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, ou encore Vitinha crèvent l’écran depuis plusieurs saisons à Paris. Cependant, un autre joueur impressionne certains observateurs du côté du club parisien. Explications.

Dans un effectif méticuleusement composé au fil des années, le PSG a réussi à attirer de grands talents. Plusieurs joueurs parisiens se sont petit à petit convertis en des énormes stars au fil des saisons, à l’image d’Ousmane Dembélé, ou encore de Nuno Mendes. Mais certains joueurs progressent également dans l’ombre, à l’instar d’un Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery de retour au plus haut niveau

Petit à petit, le crack de 20 ans retrouve toute la mesure de son talent. Le milieu de terrain du PSG a même pu retrouver l’équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps, qui s’était exprimé à son sujet afin de justifier sa décision. « Warren a connu une période un peu moins bien, comme ça arrive à d’autres joueurs au cours d’une saison. Il est repassé par la case Espoirs, ça lui a fait du bien. Depuis, il a retrouvé du temps de jeu et son meilleur niveau, ce qui l’amène à revenir avec nous », a ainsi confié le sélectionneur. Ancien joueur du PSG, Didier Domi est quant à lui impressionné par les prestations du numéro 33 parisien.

« Vous avez vu le niveau physique qu’il affiche ? Il est exceptionnel ! »

« Warren, c’est juste sa progression naturelle, il n’a pas les qualités de Fabian Ruiz mais, à l’inverse, Ruiz n’a pas ses qualités non plus. Chacun amène sa pierre à l’édifice. Vous avez vu le niveau physique qu’il affiche ? Il est exceptionnel ! Plus il joue, plus il est bon, parce que je pense qu’il regarde ses matchs. Il a une capacité d’analyse qui est au-dessus de la moyenne, ça se sent, ça se voit. Il connaît les zones où il doit aller et celles où il ne doit pas aller. Il est à l’écoute, malin », a ainsi confié l’ancien latéral dans les colonnes du Parisien.

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