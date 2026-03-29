«Il est exceptionnel» : Un joueur du PSG fait sensation, et ce n’est pas celui auquel vous pensez !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au sein de son effectif, le PSG dispose de nombreux joueurs de qualité. Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Nuno Mendes, ou encore Vitinha crèvent l’écran depuis plusieurs saisons à Paris. Cependant, un autre joueur impressionne certains observateurs du côté du club parisien. Explications.

Dans un effectif méticuleusement composé au fil des années, le PSG a réussi à attirer de grands talents. Plusieurs joueurs parisiens se sont petit à petit convertis en des énormes stars au fil des saisons, à l’image d’Ousmane Dembélé, ou encore de Nuno Mendes. Mais certains joueurs progressent également dans l’ombre, à l’instar d’un Warren Zaïre-Emery.

🚨🚨 𝗪𝗔𝗥𝗥𝗘𝗡 𝗭𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗘𝗠𝗘𝗥𝗬 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗘𝗩𝗘𝗡𝗨 𝗖𝗘 𝗦𝗢𝗜𝗥 𝗟𝗘 𝟰𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦 𝗝𝗘𝗨𝗡𝗘 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖̧𝗔𝗜𝗦 𝗔̀ 𝗔𝗧𝗧𝗘𝗜𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗟𝗘𝗦 𝟭𝟬 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗦 𝗘𝗡 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦 ! 🇫🇷👦🏽



🥇 Kylian Mbappé (18 ans et 10 mois)

🥈 George Lech (19 ans et 10 mois)… pic.twitter.com/mwwdR8xwts — Warren Zaïre-Emery FR (@ZaireEmeryFR) March 29, 2026

Zaïre-Emery de retour au plus haut niveau Petit à petit, le crack de 20 ans retrouve toute la mesure de son talent. Le milieu de terrain du PSG a même pu retrouver l’équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps, qui s’était exprimé à son sujet afin de justifier sa décision. « Warren a connu une période un peu moins bien, comme ça arrive à d’autres joueurs au cours d’une saison. Il est repassé par la case Espoirs, ça lui a fait du bien. Depuis, il a retrouvé du temps de jeu et son meilleur niveau, ce qui l’amène à revenir avec nous », a ainsi confié le sélectionneur. Ancien joueur du PSG, Didier Domi est quant à lui impressionné par les prestations du numéro 33 parisien.