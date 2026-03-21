Grosse blessure au PSG : «Cela peut être une bonne nouvelle»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pas épargné par les blessures depuis le début de la saison, le PSG vient encore de connaître un coup dur ces derniers jours. Et pourtant, à en croire un journaliste, cela pourrait ne pas être une si mauvaise nouvelle pour le joueur ainsi que pour le club de la capitale.

Alors que le PSG pensait avoir vécu le plus difficile en ce qui concerne les blessures après un début de saison compliqué durant lequel l'infirmerie parisienne s'est bien remplie, le club de la capitale a connu un coup dur après la victoire sur la pelouse de Chelsea (3-0). En effet, Bradley Barcola s'est blessé. L'ancien ailier de l'OL a été « victime d’une entorse ligamentaire sévère de la cheville droite lors du match contre Chelsea » comme l'a révélé le communiqué du club parisien qui a également précisé que « Bradley Barcola sera indisponible ces prochaines semaines ».

Barcola blessé, il voit du positif Un coup dur pour le PSG tant Bradley Barcola semblait en grande forme. Et pourtant, pour Giovanni Castaldi, cette blessure pourrait être une bonne nouvelle. « C'est un des seuls qui a constamment répondu présent. Il a enchainé les matchs sans interruption. On oublie souvent de parler de l'aspect psychologique. Le fait d'avoir cette coupure, de pouvoir respirer et prendre un peu de temps, ça peut être une petite bonne nouvelle », a confié le journaliste sur le plateau de L'EQUIPE de Greg.