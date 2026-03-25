En pleine polémique, le PSG annonce avoir «perdu beaucoup d’argent» !

Pour préparer au mieux son quart de finale de Ligue des Champions face à Liverpool, le Paris Saint-Germain souhaiterait déplacer son match de Ligue 1 du 11 avril prochain. Le problème c’est que le RC Lens, club qui doit accueillir les Parisiens à cette occasion, ne souhaite pas du tout voir les choses bouger. Et évidemment, ça a soulevé énormément de débats...
Ce n’est pas quelque chose de nouveau. Assez souvent, le PSG a profité de quelques avantages en Ligue 1, avec des matchs reportés pour l’aider à préparer les chocs de Ligue des Champions. Mais cette fois les choses ne se passent pas comme d’habitude, puisque le RC Lens refuse d’accepter la demande du club parisien.
Le PSG trop fort pour demander un report ?
C’est une réaction totalement légitime, surtout que les Lensois peuvent toujours ravir le titre de Champion de France au PSG. Ce match du 11 avril est donc un choc direct et le reporter est vu par certains comme une éventuelle entrave au bon déroulement des choses. Ceux qui soutiennent le RC Lens estiment d’ailleurs que Paris, avec ses moyens illimités, ne devrait avoir aucun mal à jongler entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions.
« On a perdu beaucoup d’argent avec les droits télé, comme tous les autres clubs français »
Mais cet argument ne semble pas du tout être partagé par Luis Campos. Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce mercredi, il a assuré que le PSG n’a plus un effectif pléthorique. « Avant, il y avait 52 joueurs professionnel au PSG. Aujourd'hui on n'a plus 20-22 joueurs confirmés mais seulement 15 - et on a ouvert la porte à nos jeunes » a déclaré le directeur sportif parisien. « C'est un choix lié au sportif et à l'économique. On a perdu beaucoup d’argent avec les droits télé, comme tous les autres clubs français (...) La meilleure décision est de jouer à une autre date. La question est d'être en meilleure condition pour bien représenter la France en Europe, qui en a besoin ».