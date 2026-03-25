En pleine polémique, le PSG annonce avoir «perdu beaucoup d’argent» !

Axel Cornic

Pour préparer au mieux son quart de finale de Ligue des Champions face à Liverpool, le Paris Saint-Germain souhaiterait déplacer son match de Ligue 1 du 11 avril prochain. Le problème c’est que le RC Lens, club qui doit accueillir les Parisiens à cette occasion, ne souhaite pas du tout voir les choses bouger. Et évidemment, ça a soulevé énormément de débats...

Ce n’est pas quelque chose de nouveau. Assez souvent, le PSG a profité de quelques avantages en Ligue 1, avec des matchs reportés pour l’aider à préparer les chocs de Ligue des Champions. Mais cette fois les choses ne se passent pas comme d’habitude, puisque le RC Lens refuse d’accepter la demande du club parisien.

Mercato - PSG : Marquinhos annonce la date de son départ... et son futur club ? https://t.co/7lSkB7mnJ1 — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Le PSG trop fort pour demander un report ? C’est une réaction totalement légitime, surtout que les Lensois peuvent toujours ravir le titre de Champion de France au PSG. Ce match du 11 avril est donc un choc direct et le reporter est vu par certains comme une éventuelle entrave au bon déroulement des choses. Ceux qui soutiennent le RC Lens estiment d’ailleurs que Paris, avec ses moyens illimités, ne devrait avoir aucun mal à jongler entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions.