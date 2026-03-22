Daniel Riolo ne l'a pas épargné, ce joueur du PSG a fini par lui répondre !

Ce n’est pas un secret, mais par le passé, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots à l’encontre de certains joueurs du PSG. Toujours très mordant dans ses analyses, le célèbre journaliste et éditorialiste avait vu un joueur du club parisien finir par répondre à ses critiques à la télévision. Explications.
Célèbre éditorialiste, Daniel Riolo est réputé pour ne pas garder sa langue dans sa poche. Si aujourd’hui, le journaliste de RMC reconnaît la grandeur du PSG de Luis Enrique, lors des premiers mois du coach espagnol à Paris, ce dernier n’a pas hésité à critiquer certains choix. Mais Daniel Riolo a également mis du temps à être convaincu par certains joueurs, à l’image de Bradley Barcola, recruté en 2023 contre 45M€.
Riolo avait traité Barcola « d’agneau »
« Il a le niveau Youth League ! Le responsable ce n'est pas lui, c'est Luis Enrique parce qu'il pense que c'est un joueur qui est capable de jouer en Ligue des champions alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. On parle de Ligue des champions, pas d'un match de championnat contre Clermont. En Ligue des champions il ne peut pas se comporter comme il l'a fait! Il a le niveau Youth League! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n'est pas foutu de marquer! Barcola il en mange cinq (grosses occasions), elles sont plus grosses que nous réunis », déclarait ainsi Daniel Riolo au micro de l’After Foot en novembre 2023, après une prestation peu concluante du numéro 29 parisien en Ligue des Champions.
« Même dans ces moments où on a voulu m’enterrer, je n’ai pas douté »
En mai 2024, à l’issue de sa première saison avec le PSG, Barcola n’avait pas hésité à répondre aux critiques formulées à son encontre : « Honnêtement, ça ne peut que faire grandir quand on tombe sur toi comme ça. Ça peut que te pousser à te donner à fond, et à montrer que justement, tu n’est pas un agneau comme j’ai pu l’entendre. Montrer que tu vaux mieux que cela, que tu es un bon joueur et que tu sais ce que tu veux. Même dans ces moments où on a voulu m’enterrer, je n’ai pas douté », confiait ainsi Barcola sur France 3.