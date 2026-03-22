Daniel Riolo ne l'a pas épargné, ce joueur du PSG a fini par lui répondre !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais par le passé, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots à l’encontre de certains joueurs du PSG. Toujours très mordant dans ses analyses, le célèbre journaliste et éditorialiste avait vu un joueur du club parisien finir par répondre à ses critiques à la télévision. Explications.

Célèbre éditorialiste, Daniel Riolo est réputé pour ne pas garder sa langue dans sa poche. Si aujourd’hui, le journaliste de RMC reconnaît la grandeur du PSG de Luis Enrique, lors des premiers mois du coach espagnol à Paris, ce dernier n’a pas hésité à critiquer certains choix. Mais Daniel Riolo a également mis du temps à être convaincu par certains joueurs, à l’image de Bradley Barcola, recruté en 2023 contre 45M€.

Barcola qui réagit aux critiques de riolo qui le traité d’agneau



Il l’a tellement éteint mdrrr pic.twitter.com/ZyKK03aZxO — 𝘿𝙖𝙩𝙢𝙞𝙭 🇨🇲 (@DatmixNsimo) March 22, 2026

Riolo avait traité Barcola « d’agneau » « Il a le niveau Youth League ! Le responsable ce n'est pas lui, c'est Luis Enrique parce qu'il pense que c'est un joueur qui est capable de jouer en Ligue des champions alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. On parle de Ligue des champions, pas d'un match de championnat contre Clermont. En Ligue des champions il ne peut pas se comporter comme il l'a fait! Il a le niveau Youth League! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n'est pas foutu de marquer! Barcola il en mange cinq (grosses occasions), elles sont plus grosses que nous réunis », déclarait ainsi Daniel Riolo au micro de l’After Foot en novembre 2023, après une prestation peu concluante du numéro 29 parisien en Ligue des Champions.