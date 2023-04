«C'est stratosphérique» : L'annonce qui ne va pas plaire à Kylian Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans une interview pour le10sport.com, Marc Libbra, consultant pour Europe 1, s'est prononcé sur sa vision du football et ne cache pas son admiration pour Erling Haaland, récemment auteur d'un quintuplé en Ligue des champions, et leader de la nouvelle génération avec un certain Kylian Mbappé.

Ancien joueur de l'OM, Marc Libbra nous a accordé un entretien, à paraître dans la prochaine édition du 10 Sport en kiosque. Le consultant d' Europe 1 se confie notamment sur le football actuel et lorsqu'il est interrogé sur le premier nom qui lui vient à l'esprit est celui d'Erling Haaland, qui empile les buts du côté de Manchester City.

«Haaland, c'est juste stratosphérique»

« Haaland ! Oui, Erling Haaland. Sans doute parce que j’ai commenté son dernier match et ses cinq buts. Stratosphérique… Faire ce qu’il fait, à 22 ans, c’est juste stratosphérique », nous confie Marc Libbra qui n'en oublie pas pour autant Kylian Mbappé, lui aussi très impressionnant avec le PSG et Manchester City.

«Mbappé, oui, c’est gigantesque aussi»