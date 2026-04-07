«Ce n'est pas le moment» : Sujet sensible au PSG, Luis Enrique refuse d'en parler !

Ce mardi, Luis Enrique était présent en conférence de presse à la veille du choc contre Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions. Mais l'entraîneur du PSG a refusé d'évoquer un sujet qui peut sembler assez sensible avec du recul au sein du club parisien.
Mercredi soir, Hugo Ekitike va retrouver le PSG où tout ne s'était pas très bien terminé. Et pour cause, l'attaquant avait refusé d'être inclus dans l'opération visant à amener Randal Kolo Muani au PSG, ce qui lui avait valu une mise à l'écart lors de la première partie de la saison suivante. Luis Enrique a donc connu Hugo Ekitike mais ne l'a jamais utilisé puisqu'il avait été prêté lors du mercato d'hiver 2024 avant un transfert définitif six moins plus tard à l'Eintracht Francfort. Par conséquent, les retrouvailles s'annoncent tendues à Paris. Et Luis Enrique refuse d'ailleurs d'évoquer le sujet.
Luis Enrique refuse de répondre à une question sur Ekitike
« Je ne parle pas en général de joueurs qui ne sont pas au PSG. Il était très bien en Allemagne et maintenant à Liverpool, il est international. Il a beaucoup progressé. C’est normal. Il était très jeune ici et il s’est beaucoup amélioré. Ce n’est pas le moment de parler de joueur de Liverpool », confie-t-il en conférence de presse. Egalement interrogé sur son ancien coéquipier, Vitinha s'est montré un peu plus loquace que son entraîneur : « Je ne peux pas le dire, je ne l’ai pas vécu. Pour Ekitike, je peux dire que c’est un gars fantastique. J’ai aimé jouer avec lui. Malheureusement, ce n’était pas le bon contexte pour lui. Mais il a su tourner les choses pour lui et je lui souhaite le meilleur, sauf demain. »
«Je ne parle pas en général de joueurs qui ne sont pas au PSG»
Néanmoins, Luis Enrique a évoqué plus en détails le match qu'il attend contre Liverpool : « Ce n’est pas important qui est le favori, ou qui vous dites être le favori. Dans cette compétition, avec de telles équipes, il ne peut pas y avoir de favori. Je ne crois pas que l’on soit favori. L’an dernier, tout le monde disait que c’était Liverpool et le PSG s’est qualifié. Il n’y a pas de favori (...) Je pense que ça peut être un match comme l’année dernière, c’est encore un aller chez nous. Mais tout peut vite changer, avec le résultat et différents aspects. On va chercher à avoir plus le ballon. Mais on sait la difficulté, c’est une très bonne équipe avec beaucoup de joueurs de qualité et un très bon coach. Ce sera très compliqué. On est habitué à jouer contre des équipes anglaises ».