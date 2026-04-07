«Ce n'est pas le moment» : Sujet sensible au PSG, Luis Enrique refuse d'en parler !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce mardi, Luis Enrique était présent en conférence de presse à la veille du choc contre Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions. Mais l'entraîneur du PSG a refusé d'évoquer un sujet qui peut sembler assez sensible avec du recul au sein du club parisien.

Mercredi soir, Hugo Ekitike va retrouver le PSG où tout ne s'était pas très bien terminé. Et pour cause, l'attaquant avait refusé d'être inclus dans l'opération visant à amener Randal Kolo Muani au PSG, ce qui lui avait valu une mise à l'écart lors de la première partie de la saison suivante. Luis Enrique a donc connu Hugo Ekitike mais ne l'a jamais utilisé puisqu'il avait été prêté lors du mercato d'hiver 2024 avant un transfert définitif six moins plus tard à l'Eintracht Francfort. Par conséquent, les retrouvailles s'annoncent tendues à Paris. Et Luis Enrique refuse d'ailleurs d'évoquer le sujet.

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Pour Christophe Dugarry, 𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚 𝗩𝗔 𝗗𝗘́𝗧𝗥𝗨𝗜𝗥𝗘 𝗟𝗜𝗩𝗘𝗥𝗣𝗢𝗢𝗟 et "plier la confrontation dès le match aller" :



« La différence de… pic.twitter.com/O5bu3CtXxg — Actu Foot (@ActuFoot_) April 6, 2026

Luis Enrique refuse de répondre à une question sur Ekitike « Je ne parle pas en général de joueurs qui ne sont pas au PSG. Il était très bien en Allemagne et maintenant à Liverpool, il est international. Il a beaucoup progressé. C’est normal. Il était très jeune ici et il s’est beaucoup amélioré. Ce n’est pas le moment de parler de joueur de Liverpool », confie-t-il en conférence de presse. Egalement interrogé sur son ancien coéquipier, Vitinha s'est montré un peu plus loquace que son entraîneur : « Je ne peux pas le dire, je ne l’ai pas vécu. Pour Ekitike, je peux dire que c’est un gars fantastique. J’ai aimé jouer avec lui. Malheureusement, ce n’était pas le bon contexte pour lui. Mais il a su tourner les choses pour lui et je lui souhaite le meilleur, sauf demain. »