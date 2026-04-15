Bertrand Latour est bluffé, ce joueur du PSG sera à la Coupe du monde !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, la Coupe du monde se tiendra de l’autre côté de l'Atlantique. Alors que l’équipe de France sera au rendez-vous, on devrait retrouver plusieurs joueurs du PSG dans la liste de Didier Deschamps. Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué seront ainsi accompagnés d’un autre coéquipier qu'on ne voyait pas forcément avec les Bleus il y a quelques mois.

D’ici quelques semaines, Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs sélectionnés pour participer à la Coupe du monde avec l’équipe de France. Qui seront alors les heureux élus ? Sauf catastrophe, on devrait retrouver plusieurs joueurs du PSG à commencer par le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé. Bradley Barcola ou encore Désiré Doué devraient également y être. Au même titre que Warren Zaïre-Emery. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le milieu de terrain du PSG est impressionnant, ayant ainsi bien relevé la tête après un passage très compliqué.

Mercato - PSG : La réaction inattendue sur un départ d’Ousmane Dembélé ! https://t.co/RTgnmUQz7x — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« C’est admirable » Warren Zaïre-Emery a donc excellé avec le PSG. Réagissant à cette trajectoire du milieu de terrain, qu’il voit à la Coupe du monde avec l’équipe de France, Bertrand Latour a lâché sur le plateau du Canal Champions Club : « Zaïre-Emery, c’est quand même fou ce qu’il a réalisé cette saison. En octobre dernier, il est avec l’équipe de France Espoirs parce qu’il est à la cave au PSG et qu’il est évidemment pas question qu’il soit dans les 23 ou 25 des joueurs de l’équipe de France et quelques mois plus tard, à la force de son talent, de son travail, il en est devenu un des joueurs majeurs et il n'y a plus de discussion sur le fait qu’il soit à la Coupe du monde. Avec ce qu’incombe d’être un jeune joueur du PSG, je trouve que c’est admirable ».