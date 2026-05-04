Bayern-PSG : Luis Enrique a tranché entre Barcola et Doué !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG va se déplacer à Munich. En effet, le club de la capitale va affronter le Bayern en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait aligner le même trio offensif : Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia. Bradley Barcola devrait donc rester sur le banc au coup d'envoi.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG a la lourde tâche d'affronter le Bayern. Au match aller, les hommes de Luis Enrique ont battu ceux de Vincent Kompany au Parc des Princes de Paris (5-4, le mardi 28 avril). Pour le match retour, le PSG se déplace à l'Allianz Arena de Munich ce mercredi soir. Et Luis Enrique devrait aligner la même attaque au coup d'envoi.

Bayern-PSG : Luis Enrique préfère encore Doué à Barcola Selon les informations du Parisien, Luis Enrique devrait faire confiance au même trio offensif ce mercredi soir contre le Bayern. Ayant titularisé Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué au Parc des Princes, le coach du PSG devrait le refaire à l'Allianz Arena. Une nouvelle qui n'enchantera pas Bradley Barcola. En effet, le numéro 29 parisien devrait encore une fois être des remplaçant face au Bayern.