PSG : La première fois «pas facile» pour deux joueurs, Luis Enrique rassure tout le monde

Ce samedi, le PSG a été accroché par le FC Lorient au Parc des Princes (2-2). Ayant largement fait tourner son équipe, Luis Enrique a décidé de lancer plusieurs jeunes comme Renato Marin et Pierre Mouguenge au cours de la rencontre. Après ce match nul, le coach espagnol a décidé de relativiser concernant les performances de ces nouvelles têtes. Explications.
Un match nul frustrant. Ce samedi, le PSG a dominé Lorient au Parc des Princes, mais par deux fois, a été rattrapé au score. Avant le choc en Ligue des Champions face au Bayern Munich (mercredi soir), Luis Enrique décidait d’aligner une équipe remaniée. Dans les buts, Renato Marin était notamment titulaire. Au cours de la rencontre, le coach espagnol a décidé de lancer le jeune Pierre Mouguenge (18 ans), coupable d’une erreur sur l’égalisation lorientaise en fin de rencontre. Mais après ce match, Luis Enrique n’a pas jeté la pierre à ses jeunes joueurs, au contraire.
« Ce n'est pas facile, la première fois au Parc »
« Ce n'est pas facile, la première fois au Parc. C'est une ambiance très positive mais pas facile à gérer. Sur Renato (Marin), je vous dis tous le temps qu'on a trois gardiens de très haut niveau, il est prêt, il a été bien. Pour Pierre (Mouguenge), on a pensé à donner du temps de repos à Désiré Doué et à lui donner cette opportunité, et il a été comme le reste de l'équipe, bien », a ainsi confié Luis Enrique en conférence de presse d’après-match.
« Un entraîneur, dans ce moment, est toujours conditionné par le résultat et l'émotion »
« Je ne parle jamais après un match aux joueurs. Un entraîneur, dans ce moment, est toujours conditionné par le résultat et l'émotion, alors il ne faut rien dire. J'ai peut-être parlé une fois ou deux en quinze ans, pour souligner un point positif, mais ce n'est jamais le moment. Quand le match est fini, on ne peut rien résoudre. J'ai appris il y a très longtemps qu'il ne faut rien dire après un match, tout le monde est fatigué, et je cherche à contrôler mes émotions... », conclut le coach du PSG.