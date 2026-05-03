PSG : La première fois «pas facile» pour deux joueurs, Luis Enrique rassure tout le monde

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, le PSG a été accroché par le FC Lorient au Parc des Princes (2-2). Ayant largement fait tourner son équipe, Luis Enrique a décidé de lancer plusieurs jeunes comme Renato Marin et Pierre Mouguenge au cours de la rencontre. Après ce match nul, le coach espagnol a décidé de relativiser concernant les performances de ces nouvelles têtes. Explications.

Un match nul frustrant. Ce samedi, le PSG a dominé Lorient au Parc des Princes, mais par deux fois, a été rattrapé au score. Avant le choc en Ligue des Champions face au Bayern Munich (mercredi soir), Luis Enrique décidait d’aligner une équipe remaniée. Dans les buts, Renato Marin était notamment titulaire. Au cours de la rencontre, le coach espagnol a décidé de lancer le jeune Pierre Mouguenge (18 ans), coupable d’une erreur sur l’égalisation lorientaise en fin de rencontre. Mais après ce match, Luis Enrique n’a pas jeté la pierre à ses jeunes joueurs, au contraire.

« Ce n'est pas facile, la première fois au Parc » « Ce n'est pas facile, la première fois au Parc. C'est une ambiance très positive mais pas facile à gérer. Sur Renato (Marin), je vous dis tous le temps qu'on a trois gardiens de très haut niveau, il est prêt, il a été bien. Pour Pierre (Mouguenge), on a pensé à donner du temps de repos à Désiré Doué et à lui donner cette opportunité, et il a été comme le reste de l'équipe, bien », a ainsi confié Luis Enrique en conférence de presse d’après-match.