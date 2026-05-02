OM : Cet entraîneur qui aurait aimé signer à la place d’Habib Beye !

Alexis Brunet

En février dernier, l’OM décidait de miser sur Habib Beye pour succéder à Roberto De Zerbi. Le club phocéen s’est visiblement trompé car l’ancien entraîneur rennais n’a pas un très bon bilan depuis son arrivée à Marseille. Cela est d’autant plus frustrant car un coach qui a de très bons résultats actuellement aurait bien voulu rejoindre la formation olympienne à la place du technicien de 48 ans.

Déjà assez compliquée comme ça, la fin de saison de l’OM pourrait bien virer au cauchemar. Consécutivement éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe de France, le club phocéen ne se bat plus que pour la troisième place en Ligue 1, mais cela va devenir impossible. Ce samedi, les Marseillais se sont inclinés 3-0 contre le FC Nantes. Les protégés d’Habib Beye n’ont rien montré sur le terrain et s’enfoncent plus que jamais dans la crise.

Franck Haise voulait signer à l’OM Depuis son arrivée à l’OM, Habib Beye est loin d’avoir trouvé la solution. En onze matchs disputés avec le club phocéen, il n’en a gagné que quatre pour cinq défaites et deux matchs nuls, avec en plus une élimination en Coupe de France. Forcément, les statistiques font mal, d’autant plus que Marseille aurait pu miser sur un autre cheval il y a quelques mois et qui court plus vite. Selon le journaliste Bastien Cordo, Franck Haise était prêt à rejoindre l’OM lorsqu’il a quitté l’OGC Nice, mais les dirigeants marseillais ne l’ont alors même pas approché, ce qui a été confirmé par le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna. Ils auraient peut-être dû car, depuis son arrivée en Bretagne, l’ancien technicien du RC Lens a disputé neuf matchs avec le Stade Rennais pour sept victoires, un match nul et une défaite.