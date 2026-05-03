«On a été paresseux» : Ce joueur de l’OM est dégoûté après le fiasco !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans cette saison difficile qui n'en finit plus, l'OM a encore subi une défaite frustrante face au FC Nantes ce samedi en Ligue 1 (3-0). Les Canaris, 17èmes, se relancent complètement dans la course au maintien alors que l'OM coule. Vaillant malgré la lourde défaite, Jeffrey De Lange a dressé un constat très négatif sur la performance des joueurs.

6ème de Ligue 1 avant le début de cette 32ème journée, l'OM aurait maintenant besoin d'un miracle pour inverser la situation au classement et se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Le club a encore livré une prestation très décevante malgré la belle présence de Jeffrey De Lange, aligné dans les cages pour l'occasion.

L'OM ne tient plus qu'à un fil Bien parti au début de la saison, l'OM est une pente très négative depuis des mois. Le club n'échappera sans doute pas à un grand ménage cet été. Malgré la situation difficile, Jeffrey De Lange estime qu'il faut garder la face. « C’est très dur à encaisser, car la semaine on se sent fort et confiant, mais le seul jour où l’on doit le montrer… on ne le montre pas. Personne n’a lâché, surtout pas le coach. Cela regarde chaque individu, peu importe le coach, on doit s’efforcer d’être nous-mêmes, de donner le meilleur. Pour moi, on ne peut pas lâcher un coach, on se lâche soi-même en jouant comme cela » déclare-t-il en zone mixte après le match.