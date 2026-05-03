«On a été paresseux» : Ce joueur de l’OM est dégoûté après le fiasco !

Dans cette saison difficile qui n'en finit plus, l'OM a encore subi une défaite frustrante face au FC Nantes ce samedi en Ligue 1 (3-0). Les Canaris, 17èmes, se relancent complètement dans la course au maintien alors que l'OM coule. Vaillant malgré la lourde défaite, Jeffrey De Lange a dressé un constat très négatif sur la performance des joueurs.
6ème de Ligue 1 avant le début de cette 32ème journée, l'OM aurait maintenant besoin d'un miracle pour inverser la situation au classement et se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Le club a encore livré une prestation très décevante malgré la belle présence de Jeffrey De Lange, aligné dans les cages pour l'occasion.
L'OM ne tient plus qu'à un fil
Bien parti au début de la saison, l'OM est une pente très négative depuis des mois. Le club n'échappera sans doute pas à un grand ménage cet été. Malgré la situation difficile, Jeffrey De Lange estime qu'il faut garder la face. « C’est très dur à encaisser, car la semaine on se sent fort et confiant, mais le seul jour où l’on doit le montrer… on ne le montre pas. Personne n’a lâché, surtout pas le coach. Cela regarde chaque individu, peu importe le coach, on doit s’efforcer d’être nous-mêmes, de donner le meilleur. Pour moi, on ne peut pas lâcher un coach, on se lâche soi-même en jouant comme cela » déclare-t-il en zone mixte après le match.
« On a été paresseux »
Auteur d'une bonne première période, Jeffrey De Lange n'a rien pu faire ensuite pour éviter le naufrage de l'OM, qui a pris 3 buts en l'espace de 8 minutes après la mi-temps. Une catastrophe de plus qui se rajoute à la pile pour le club. « Si tu regardes le match, on a été paresseux, il nous a manqué ce feu à plusieurs moments pour nous surpasser. Quand tu perds de cette façon, c’est parce que rien n’a été suffisant. On a encore deux matches, et on doit faire notre maximum, tout donner, comme je le ferai pour le club. C’est une période difficile, mais personnellement les moments durs, comme celui-là, me poussent dans mes retranchements, pour m’entraîner encore plus et montrer la meilleure version de moi » poursuit le gardien néerlandais.