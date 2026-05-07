Bayern Munich - PSG : Le carton de Canal + devant France 2 et TF1 !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain pourrait écrire l’histoire du football français, avec un incroyable doublé en Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique se sont en effet qualifiés une nouvelle fois par la finale en battant le Bayern Munich et retrouveront donc Arsenal le 30 mai prochain, à Budapest.

On pourrait peut-être assister à l’un des plus grands exploits du sport français. Pour la deuxième saison consécutive, le PSG pourrait soulever la Ligue des Champions, ce qui n’est jamais arrivé pour un club de Ligue 1. Et les Parisiens y ont surtout mis la manière, puisque leurs prestations sont unanimement saluées par la presse européenne.

Canal+ cartonne avec le PSG Cette équipe du PSG semble clairement pouvoir marquer son époque. En tout cas, elle marque les Français, qui semblent suivre avec attention son épopée en Ligue des Champions. Ainsi, ce mercredi soir sur Canal+ ils ont été près de 3,3 millions de téléspectateurs à suivre la demi-finale retour face au Bayern Munich. C’est le meilleur score de la soirée, puisque pendant ce temps-là France 2 n’a réuni que 2,1 millions de téléspectateurs aves sa nouvelle série dramatique Enchainés et TF1 s’est arrêté à 2 millions, avec un épisode inédit de Grey’s Anatomy.