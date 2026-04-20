Avenir incertain pour Barcola : La réponse de son entourage qui inquiète le PSG !

Amadou Diawara

Alors que le contrat de Bradley Barcola court jusqu'au 30 juin 2028, le PSG serait passé à l'action pour le prolonger. En effet, les hautes sphères parisiennes auraient lancé les premières démarches pour que leur numéro 29 rempile. Toutefois, la réponse de Moussa Sissoko - le représentant de Bradley Barcola - ne présage rien de bon pour le PSG.

Très performant sous les couleurs de l'OL, Bradley Barcola a alerté la direction du PSG. A tel point que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a dégainé une offre d'environ 45M€ pour faire plier les Gones. Et le 31 aout 2023, Bradley Barcola est devenu officiellement un nouveau joueur du PSG.

Mercato - PSG : Contacts révélés avec un joueur d’Arsenal ! https://t.co/dnyIofvT8o — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

PSG : Barcola a changé d'agent il y a un an Lorsqu'il a posé ses valises à Paris, Bradley Barcola a paraphé un bail de cinq saisons avec le PSG, soit jusqu'au 30 juin 2028. Comblé par le travail de son numéro 29, le club de la capitale tient à sécuriser son avenir le plus rapidement possible. Refusant catégoriquement de voir le jeune talent de 23 ans partir dans un avenir proche, le PSG aurait bougé ses pions pour le prolonger. D'après les indiscrétions de L'Equipe, le PSG aurait lancé les premières démarches pour boucler la prolongation de Bradley Barcola. Toutefois, la réponse de Moussa Sissoko - son agent - ne présage ni des négociations rapides, ni une fin heureuse pour le PSG, bien au contraire.